기후부, 물산업 포럼 개최…AI 기반 해외진출 확대 모색

세종=이동우기자

입력2026.02.24 07:43

정부가 인공지능(AI)과 기후테크를 접목한 미래 물산업 육성에 본격 나선다.


기후에너지환경부는 24일 서울 중구 상연재에서 '제1차 물산업 동반성장 토론회'를 열고 AI·기후테크 기반 물산업 발전 전략과 해외 진출 확대 방안을 논의한다고 밝혔다.


이번 토론회에는 정부와 학계, 산업계, 유관기관, 벤처투자사 등 민관 전문가 20여 명이 참석해 기후테크 물 분야의 국내외 동향과 기후위기 대응을 위한 물산업의 역할을 집중 논의한다. 행사에서는 물산업을 기후테크 핵심 분야로 재정립하고 미래 성장 전략을 구체화하는 데 초점을 맞춘다.

기후부, 물산업 포럼 개최…AI 기반 해외진출 확대 모색 정부세종청사 내 기후에너지환경부 청사 현판. 연합뉴스.
최근 기후위기 심화로 홍수와 가뭄 등 물 관련 재난이 증가하는 가운데, 저탄소·재생에너지 중심의 에너지 전환이 가속화되면서 물과 에너지의 연계성이 산업과 정책의 핵심 의제로 부상하고 있다. 이에 따라 물산업의 해외 진출 전략도 단순 시설 구축 중심에서 데이터 기반 의사결정, AI 기반 예측과 운영 효율화, 스마트 수처리 및 재이용, 탄소저감형 물관리 기술 중심으로 전환이 요구되고 있다.


행사는 전문기관 발표와 토론으로 진행한다. 한국과학기술연구원은 '기후위기 돌파구, K-물테크의 골든타임'을 주제로 기존 물산업과 혁신 기술의 융합 방안을 제시하고, 한국에너지기술원은 '기후위기 대응을 위한 물-에너지 산업의 역할'을 주제로 산업 간 융합 방향과 과제를 발표한다. 이후 홍승관 포럼 위원장 주재로 정부 정책 방향과 업계 의견을 공유하는 종합 토론이 이어진다.


기후부는 이번 행사를 시작으로 올해 총 4회의 정례 토론회를 열어 물산업 내수 활성화, 세계 시장 진출을 위한 산학연 협력, 그린·디지털 신사업 모범사례 발굴 등을 순차적으로 논의할 계획이다.


김지영 기후부 물이용정책관은 "기후위기와 인공지능 전환 속에서 물과 에너지의 연계를 강화하고 기후테크 경쟁력을 확보하는 것이 미래 물산업 경쟁력을 좌우할 핵심 요소"라며 "정부와 학계, 대·중소기업 간 협력체계를 강화해 국내 물기업의 해외 동반 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
