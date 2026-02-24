1500년 잠든 '고구려 눕쟁기' 깨웠다…몽촌토성 유물 복원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상수리나무 깎아 만든 6세기 쟁기

형태 변형 막는 첨단 건조법으로 되살려

고구려의 백제 점유 역사 교차 검증

보존 처리를 마친 고구려 눕쟁기

AD

1500년 전 고구려인이 한성 백제의 심장부에서 사용한 목제 쟁기가 온전한 모습을 드러냈다.

국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 서울 몽촌토성에서 발굴한 삼국시대 쟁기의 보존 처리를 마쳤다고 24일 밝혔다.

2023년 6월 성내 식수와 생활용수를 모아두는 시설인 집수지(集水池)에서 수습한 유물이다. 한반도 북부지역에서 주로 쓴 '눕쟁기' 형태로, 땅을 파는 날과 이어지는 몸체(술) 부분이 지면과 평행을 이룬다.

과학적 분석 결과, 쟁기는 단단한 참나무속(상수리나무류) 목재를 깎아 만들었다. 나무를 찍어 깎는 연장인 자귀, 표면을 매끄럽게 다듬는 작은 칼인 도자 등 목공 도구로 섬세하게 다듬었다.

고구려 눕쟁기 보존 처리 과정

방사성 탄소 연대 측정으로 파악한 제작 시기는 534~640년 사이다. 고구려가 백제의 몽촌토성을 점령해 집수지를 축조하고 일시적으로 통치한 시기와 정확히 맞물린다.

문화유산보존과학센터는 오랜 매장으로 심하게 썩고 뒤틀린 목재를 되살리기 위해 첨단 기법을 동원했다. 특히 약화한 조직에 수용성 화합물인 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 침투시켜 재질의 강도를 보강했다. 이 물질은 목재 내부의 수분을 대체하고 공간을 채워 유물의 약해진 조직을 단단하게 지탱한다.

연구진은 '진공 동결 건조법'도 적용했다. 영하 40도 이하 저온에서 수분을 액체 상태를 거치지 않고 기체로 바로 승화시켜 형태의 변형을 원천 차단했다. 파손이 심해 물리적 접합이 불가능한 날 부분은 3차원(3D) 스캔 기술로 가상 복원했다.





AD

본래 모습을 되찾은 쟁기는 소장처인 한성백제박물관으로 옮겨진다. 향후 농업기술사 연구와 일반 전시 자료로 활용된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>