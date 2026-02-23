대원제약, 이랜드 킴스클럽과 손잡고 건강기능식품 14종 런칭

한달분 3000~5000원대로 가격부담 낮춰

대원제약은 건강기능식품 브랜드 대원헬스가 이랜드리테일이 운영하는 마트 킴스클럽과 협업해 고품질 건강기능식품 14종을 출시한다고 23일 밝혔다.

이번에 선보이는 건강기능식품은 종합비타민, 밀크씨슬, 루테인, 칼슘, 코엔자임Q10 등이다. 각 제품은 연령, 성별, 건강 목적에 맞게 설계됐으며 소비자가 쉽게 선택할 수 있도록 패키지에 건강 고민에 따른 제안 문구를 넣었다.

대원제약은 '성분도, 가격도, 둘 다 좋아야 한다'는 원칙에 따라 누구나 쉽게 합리적으로 건강기능식품을 접할 수 있도록 라인업을 기획했다고 설명했다.

모든 제품은 한국인 영양소 섭취 기준을 100% 이상 충족하도록 설계됐으며, 원료 선정부터 제조, 품질 관리까지 철저하게 관리된다. 또 대표 주원료와 더불어 시너지 원료를 과학적으로 배합, 영양 밸런스도 한층 강화했다.

가격은 한 달 분 기준 3000~5000원으로 구성해 일반적인 건강기능식품에 비해 가격 부담을 대폭 낮췄다.

대원헬스 관계자는 "소비자가 자신의 건강 상태와 고민에 꼭 맞는 건강기능식품을 부담 없이 선택할 수 있도록 품질과 가격 모두 갖춘 제품을 준비했다"며 "앞으로도 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





대원헬스 건강기능식품 14종은 전국 주요 킴스클럽 매장에서 만나볼 수 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

