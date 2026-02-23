순수예술 청년 3000명에 연 900만원…문체부 'K-아트' 지원 사업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문체부, 기초예술 분야 청년 창작자 직접 지원

문학·시각·공연·다원예술 대상…3월 3일부터 신청 접수

문화체육관광부는 한국문화예술위원회, 전국 17개 시·도 및 광역문화재단과 함께 '케이-아트(K-Art) 청년 창작자 지원' 시범사업을 추진하고, 오는 3월 3일부터 신청을 받는다고 23일 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 서울 종로구 예술가의집에서 열린 공연예술 분야 현장예술인 간담회에서 현장 의견을 청취하고 있다. 사진 문화체육관광부

이번 사업은 기초예술 분야 청년 창작자 3000명에게 1인당 연 900만 원의 창작지원금을 지원하는 것이 핵심이다. 지원 대상은 만 39세 이하(1986년 1월 1일 이후 출생) 청년 창작자로, 수도권과 비수도권에서 각각 1500명을 선정한다. 최종 지원 대상자는 5월 중순 발표될 예정이다.

신청 접수는 3월 3일부터 3월 31일까지 진행된다. 수도권은 3월 3일부터 30일까지, 비수도권은 3월 4일부터 31일까지 접수한다. 신청 희망자는 한국문화예술위원회 및 각 광역문화재단 누리집에 게시된 공고를 확인한 뒤, 국가문화예술지원시스템을 통해 지원 신청서를 제출하면 된다.

지원 분야는 문학, 시각예술, 공연예술(연극·뮤지컬·무용·클래식·전통예술), 다원예술, 융·복합예술 등 기초예술 분야다. 대중음악과 영화 등 대중예술은 지원 대상에서 제외된다.

선정 절차는 1차로 광역문화재단이 창작 실적과 계획의 적절성을 심사하고, 이후 한국문화관광연구원이 지역과 분야를 고려해 최종 지원 대상자 3000명을 확정하는 방식으로 진행된다. 선정 결과는 전국 17개 시·도 광역문화재단 누리집을 통해 발표된다.

선정된 청년 창작자는 신청서에 기재한 계획에 따라 창작활동을 수행하고, 중간보고서와 창작 결과물이 포함된 최종 결과보고서를 제출해야 한다. 창작지원금은 상반기 400만 원, 하반기 500만 원 등 두 차례에 걸쳐 지급되며, 중간 또는 최종 보고서를 제출하지 않을 경우 이후 지원금 지급이 제한된다.

이번 시범사업은 2026년부터 2027년까지 추진되며, 한국문화관광연구원이 주관하는 증거 기반 성과평가를 통해 사업 효과를 실증적으로 분석한다. 창작활동 투입 시간 변화, 창작활동 증가 여부, 소득과 지출 변화, 청년예술인의 고용·소득 영향 등을 체계적으로 분석해 정책 효과를 검증할 계획이다.

문체부는 이번 사업을 통해 그동안 상대적으로 부족했던 청년 창작자 직접 지원을 확대하고, 일회성·단년도 지원 중심의 기존 예술지원 정책 한계를 보완한다는 방침이다. 선정된 창작자는 특별한 사정이 없는 한 다음 연도에도 지원을 받을 수 있도록 할 예정이다.





문체부 관계자는 "세계인의 사랑을 받는 K-컬처의 지속가능성을 위해 그 뿌리가 되는 기초예술 분야에 대한 적극적인 투자가 중요하다"며 "중앙과 지방이 연계·협력하는 창작 지원을 강화하고, 기초예술 후속 지원을 확대해 현장에서 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

