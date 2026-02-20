광주 광산구 착한가격업소, 업주 96% "도움 됐다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공요금·종량제봉투 지원 체감도 높아

지정 후 매출 증가 응답도 15곳

공공요금과 종량제봉투를 지원받고, 구청 누리집과 사회관계망서비스(SNS)에 업소 이름이 오른다. 광주 광산구가 운영하는 '착한가격업소' 지원 정책에 대해 업주 대부분이 도움이 됐다고 답했다.

20일 광산구에 따르면 구는 지난달 27일부터 이달 3일까지 착한가격업소 운영 및 지원사업에 대한 업주 만족도 조사를 진행했다. 응답한 57개 업소 가운데 55곳(96%)이 정책이 도움이 됐다고 밝혔다.

광주 광산구 한 음식점 출입문에 ‘착한가격업소’ 지정 현판이 부착돼 있다. 광산구 제공

착한가격업소는 합리적인 가격과 위생·서비스 수준을 갖춘 업소를 지정해 물가 안정을 유도하고 지역 상권을 활성화하겠다는 취지의 제도다. 지정 업소에는 공공요금 지원, 종량제봉투 지원, 업소 홍보 등 인센티브가 제공된다.

이번 조사에서 인센티브 지원이 도움이 됐다는 응답은 47명으로 가장 많았다. 지정 이후 매출 증가를 체감했다는 응답도 15명으로 집계됐다.

업주들은 향후 개선 방안으로 공공요금과 종량제봉투 지원의 지속을 주로 요구했다. 착한가격업소 이용 인증 행사 등 정책 효과를 넓히는 방안에 대한 의견도 제시됐다.

광산구는 만족도 조사 결과를 바탕으로 체감도가 높은 공공요금 및 운영 지원을 유지하고, 업소별 특성을 반영한 맞춤형 지원 방안을 검토할 계획이다. 착한가격업소 이용 인증 행사와 구청 누리집·SNS 홍보를 강화해 시민 인지도를 높이겠다고 밝혔다.





광산구 관계자는 "착한가격업소 정책이 물가 안정과 지역경제 활성화에 실질적으로 이바지하고 있다"며 "현장 의견을 반영해 지원을 확대하고 시민이 체감할 수 있는 민생 정책을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

