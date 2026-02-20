고령군, 아프리카돼지열병·조류인플루엔지 차단 방역 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강도 높은 차단방역 선제적 대응

'내 농장은 내가 지켜야 한다' 슬로건

경북 고령군은 20일 전국에서 발생하고 있는 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 관내 유입을 차단하기 위해 총력을 다하고 있다고 밝혔다.

최근 창녕군과 김천시에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF)은 관내 역학 관련 농가가 많은 상황이며, 성주군 용암면에서 발생한 고병원성 조류인플루엔자는 운수면 대규모 육계 농장과 약 9km 거리로, 바이러스 전파 가능성이 높아 매우 엄중한 상황으로 판단된다.

이에 고령군은 ▲거점 소독시설 소독강화 ▲ 방제차 6대 동원 ▲ 소독약품 2,600kg 긴급 배부 ▲역학 농가 이동 제한 등 강도 높은 차단방역 조치를 시행하고 있다.

이남철 고령군수가 상황실을 강화하여 특별 비상근무를 실시하며, 농가 출입 차량과 생축 상태를 상시 예찰하고, 방역 취약 농가는 전담 공무원을 현장에 배치해 시설 점검과 보완 조치를 병행했다./김이환 기자

고령군은 매년 가축방역협의회를 개최해 생산자단체 및 관계기관과 함께 ▲질병 발생 상황 공유 ▲차단방역 대책 점검 ▲관내 유입 시 대응 방안 마련 등을 논의하고 이를 통해 위기 발생 시 즉각 대응이 가능하도록 사전 교육과 협업 체계를 구축해 왔다. 그러나 재난형 가축전염병은 발생과 동시에 농가 피해가 막대하게 발생하는 특성이 있어 무엇보다 '유입 차단'이 최선의 방역이다.

고령군 가축방역대책본부는 이동이 많은 설 연휴 기간 상황실을 강화하여 특별 비상근무를 실시하며, 농가 출입 차량과 생축 상태를 상시 예찰하고, 방역 취약 농가는 전담 공무원을 현장에 배치해 시설 점검과 보완 조치를 병행했다.

아울러 "내 농장은 내가 지켜야 한다"라는 슬로건 아래 방역 상황을 실시간으로 농가에 전파하여 농가 스스로가 방역 의식과 경각심을 높일 수 있도록 했다.





고령군은 "현 상황이 진정되더라도 지속적인 관계기관 및 축산 농가와 긴밀히 협력하여 전방위적 차단방역에 최선을 다할 계획이다"라고 밝혔다.





