창녕군, '제65회 경상남도민체육대회' 성화봉송 주자101명 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.





신청 기간은 2월 25일(수)까지…4월 17일 창녕군 진행·성화 봉송 노선 참여



경남 창녕군은 4월 17일부터 20일까지 개최되는 '제65회 경상남도민체육대회'의 서막을 화려하게 장식할 성화봉송 주자 101명을 공개 모집한다.

성화봉송은 대회의 시작을 알리는 상징적인 의식으로, 성화의 불꽃을 통해 군민의 역량을 하나로 결집하고 경남도민이 화합하는 대회의 성공적 개최를 기원하는 역할을 한다.

AD

특히 이번 봉송은 군 전역을 순회하며 군민들이 직접 참여해 지역의 자부심을 드높이고 대회의 활기를 불어넣을 예정이다.

모집 대상은 창녕군에 주민등록이나 등록기준지를 두고, 도민체육대회에 관심이 있는 군민이라면 누구나 지원할 수 있으며, 최종 선발된 주자들은 4월 17일 창녕군 일원에서 진행되는 성화봉송 노선에 직접 참여하게 된다.

신청 기간은 오는 25일까지이며, 참여를 희망하는 군민은 신분증을 지참하여 주소지 읍·면 사무소를 방문하여 신청하면 된다.

군은 읍·면별로 남녀노소 및 여러 분야에서 활동하는 군민이 고루 참여할 수 있도록 지역의 이미지와 대표성을 가진 인물을 선정하는 등 상징성과 다양성을 종합적으로 심사하며, 최종 선정 결과는 개별 통보할 예정이다.

창녕군 관계자는 "성화봉송은 도민체육대회의 시작을 알리는 뜻깊은 행사인 만큼, 많은 군민이 참여해 대회의 의미를 함께 나누는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





AD

자세한 사항은 창녕군 누리집 고시 공고란을 통해 확인할 수 있으며, 도민체전TF팀으로 문의하면 된다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>