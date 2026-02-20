美대신 日증시...2014년 이후 최대 해외 자금 유입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'사나에노믹스' 기대감…지난주 16.6조 순매수

해외 투자자들이 다카이치 사나에 총리의 중의원 선거 압승 이후 일본 증시로 몰리고 있다고 19일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했다. 다카이치 내각의 적극적인 확대 재정정책과 엔저, 감세 정책에 대한 기대감이 일본 증시를 끌어올리고 있다.

일본거래소그룹에 따르면 해외 투자자들은 지난 9~13일 일본 주식과 지수 선물을 총 1조7800억엔(약 16조6442억원) 순매수했다. 이는 2014년 11월 이후 최대 규모다. 블룸버그는 이러한 매수세에 대해 다카이치 총리의 승리로 정치적 안정과 정부 지출 확대에 대한 기대감이 높아진 데 따른 것이라고 설명했다.

지난 10일 행인이 일본 도쿄 증권거래소 앞 닛케이지수를 표시한 전광판 앞을 지나가고 있다. AFP연합뉴스

도쿄증권거래소에 따르면 해외 투자자들은 지난해 일본 주식 현물을 약 5조4000억엔어치 매수했는데, 이는 전년 대비 35배에 달하는 규모다. 올해도 이 같은 흐름을 이어갈 것으로 보인다.

일본 증시로의 대규모 자금 유입은 글로벌 투자자들이 안정적인 수익을 찾아 미국 시장을 떠나고 있음을 보여준다. 올해 들어 미국 S&P500 지수는 제자리걸음 중이지만, 일본 종합주가지수인 토픽스(TOPIX)는 약 13% 상승했다.

트라두의 러셀 쇼어 수석 시장 전략가는 "현재 미국 외 지역을 살펴보면 일본이 가장 유망한 시장 중 하나"라며 "선거 이후 정치적으로 매우 안정됐으며, 단순한 안정성에 그치는 것이 아니라 다카이치 총리가 승리한 격차 자체가 크다. 그 점이 일본을 매우 매력적으로 만든다"고 설명했다.

다카이치 총리는 책임 있는 적극 재정 기조의 '사나에노믹스'를 내걸고 약 21조엔 규모의 경기 부양책과 식료품 소비세 한시 면제 등 공격적인 감세 정책을 추진할 전망이다. 시장에서는 다카이치 총리의 경제 정책이 인공지능(AI)부터 에너지, 조선업 등 다양한 산업을 활성화할 것으로 기대하고 있으며, 엔화 약세가 수출 기업들에 호재로 작용하고 있다. 전날 니혼게이자이신문(닛케이)은 도쿄증권거래소 프라임 시장에 상장된 3월 결산 기업 약 100곳의 실적 전망을 집계한 결과 순이익이 전년 대비 1% 증가하며 상장사들의 순이익이 5년 연속 사상 최고치를 경신할 것이라고 보도했다.

행동주의 투자자들의 지속적인 압력도 일본 증시에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 블룸버그는 분석했다. 최근 영국계 행동주의 펀드 팰리서 캐피털은 일본 화장실 기기 업체 토토의 지분을 확보하고 반도체 부품 사업에 대한 투자와 홍보를 강화하도록 압박했다.





쇼어 전략가는 최근 몇 달간 AI 관련 불안과 지정학적 우려로 미국 주식의 매력이 다소 떨어진 가운데 국제 펀드 운용사들 입장에서는 일본 주식이 상대적으로 매력적이라고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

