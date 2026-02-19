성주군 여성단체협의회, 2026년 정기총회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 사회와 함께하는 여성

새로운 한 해를 위한 다짐

경북 성주군 여성단체협의회는 지난 12일 성주 어울림 복합타운 다목적회의실에서 50여명의 회원이 참석한 가운데 2026년도 정기총회를 개최했다.

이날 정기총회는 2025년도 여성단체협의회 결산 및 사업실적 보고, 2026년도 사업계획 및 예산(안) 심의 순으로 진행됐다.

성주군 여성단체협의회 2026년도 정기총회 개최 후 단체촬영/김이환 기자

여화선 성주군 여성단체협의회장은 "지난 2025 한 해 동안 바쁜 일상에도 불구하고 협의회 활동에 적극적으로 참여해 주신 회원분들께 감사드린다. 이번 총회를 통해 회원 간 결속을 다지고 지역발전을 위해 뜻을 모으는 소중한 자리가 될 수 있기를 바란다."고 했다.





성주군 여성단체협의회는 총 16개 단체, 1만189명의 회원이 단합하여 양성평등주간 기념행사, 역량 강화 워크숍 개최 등 여성의 사회 참여 확대와 지위 향상에 힘쓰고 있으며, 무료급식소 봉사, 성주 참외 전국마라톤대회·성주 참외&생명문화축제 등 지역행사에서 무료 음료 나눔 봉사 등 지역 곳곳에서 봉사활동을 꾸준히 이어가고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

