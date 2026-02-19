전남 구례 육용오리 농장서 조류인플루엔자 항원 검출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도, 출입 통제·방역지역 가금농장 정밀검사

전남 구례 용방면 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역당국이 즉각 초동방역 조치에 나섰다. 전남도 제공

전라남도는 19일 구례 용방면 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 즉각 초동방역 조치하고 현장 관리 강화에 나섰다.

해당 농장은 육용오리 3만여 마리를 사육하고 있다. 도축장 출하 전 검사에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐으며, 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명 중이다.

전남도는 H5형 조류인플루엔자 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀(2명)을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고, 살처분을 했다. 도 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인 등 정밀 조사를 하고 있다.

추가 확산 방지를 위해 발생농장 방역지역(10㎞) 가금농장 정밀검사를 진행 중이다. 또 주변 소하천·저수지 주변 도로와 가금농장 진입로 등에 가용한 모든 소독 자원을 동원해 소독하고 있다. 감염 개체 조기 검출을 위해 발생 계열사 모든 농가에 대해서도 정밀검사와 함께 방역점검을 병행한다.

전남도는 발생 계열사, 전남 오리농장과 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 20일 낮 12시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 내리고 가금농장과 축산 관계 시설 일제 소독을 실시, 이행 상황을 점검 중이다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 "최근 고병원성 조류인플루엔자가 특정 지역에 국한하지 않고 발생하는 만큼, 어느 지역도 안심할 수 없는 상황"이라며 "가금농장에서는 철저한 소독과 출입통제, 축사 출입 시 전실 이용 등 기본적 차단방역 수칙을 더욱 철저히 지키길 바란다"고 당부했다.





한편 이날까지 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로는 44건, 전남은 나주, 영암, 곡성에서 8건이 발생했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

