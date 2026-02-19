'수질 안전성 높인다'…경기도, 24개 약수터 시설 개선 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 안전하고 쾌적한 약수터 이용 환경 조성을 위해 올해 '먹는물공동시설(약수터) 시설개선 사업'을 10개 시군 24개 시설에서 추진한다.

이번 사업은 정수처리 시설, 지하수 저장시설, 관정 관련 시설 등 약수터 핵심 설비를 개선해 수질 안전성을 높이고, 도민이 보다 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적이 있다.

경기도는 정기 점검 결과와 시설 관리 수준을 종합해 개선 필요성이 큰 약수터부터 우선 지원하고, 단계적으로 시설개선을 추진할 계획이다.

올해는 약수터 음수 시설 노후화 및 주변 환경개선 등 민원이 꾸준히 제기되고 있는 수원 등 10개 시군 24개 약수터를 대상으로 시설개선을 지원한다. 지난해에는 5개 시군 19개 시설을 대상으로 진행됐다.

김포시 사우약수터

AD

경기도는 도내 31개 시군 275개소 약수터의 수질관리를 위해 매월 수질검사를 실시하고, 그 결과를 '경기도물정보시스템 우리동네약수터'에 공개하고 있다. 또한 수질검사에서 부적합이 확인된 약수터는 현장에 '음용 금지' 안내를 표시해 이용객이 즉시 확인할 수 있도록 조치하고 있다.

특히 약수터는 수질 부적합이 발생할 경우 총대장균군, 분원성 대장균군 등 미생물 항목에서 문제가 나타나는 사례가 상대적으로 많아 위생·살균 관리 강화가 핵심 과제로 꼽힌다. 이에 따라 이번 시설개선 사업은 UV(자외선) 살균기 설치 또는 노후 살균기 교체를 중심으로 추진되며, 필요시 여과와 살균을 결합한 처리장치 도입 등 현장 여건에 맞춘 개선도 병행한다.





AD

김근기 경기도 수질관리과장은 "도민 휴게공간인 약수터의 시설개선을 통해 양질의 먹는 물 공급과 이용객 편의를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>