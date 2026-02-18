美日, 52조 '대미 투자 첫 프로젝트' 발표…사나에 "공급망 자급력 높인다"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

텍사스 원유·오하이오 발전·조지아 광물

한국 향한 '투자 압박' 파장 주목

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 양국 통상 합의에 따른 첫 결실로 360억달러(약 52조원) 규모의 대미 투자 프로젝트를 공식 발표했다. 이번 발표는 일본이 약속한 총 5500억달러(약 797조원) 규모 대미 투자의 첫 단계로, 에너지와 핵심 광물 등 전략 분야에서 양국의 경제 안보 동맹을 공고히 하려는 포석으로 분석된다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "일본과의 거대한 무역 합의가 막 출범했다"며 텍사스주의 원유·가스 수출 인프라, 오하이오주의 가스 화력발전소, 조지아주의 핵심 광물 시설 등 3대 프로젝트를 공개했다. 트럼프 대통령은 특히 "이들 프로젝트는 '관세'라는 특별한 단어가 없었다면 불가능했을 것"이라며 자신의 보호무역주의 정책이 거둔 성과임을 강조했다. 이어 오하이오 가스 발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이며, 핵심 광물 시설은 외국 공급원에 대한 "어리석은 의존"을 끝낼 것이라고 덧붙였다.

UPI연합뉴스

하워드 러트닉 미 상무장관은 성명을 통해 이번 투자가 9.2기가와트(GW)급 발전 시설과 멕시코만 심해 원유 수출 시설 등을 포함하며, 수천 개의 고임금 일자리를 창출할 것이라고 밝혔다. 러트닉 장관은 "일본이 자본을 공급하고 미국은 전략적 자산과 에너지 패권을 얻는 구조"라고 설명했다.

연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리도 18일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이번 프로젝트가 미일 '전략적 투자 이니셔티브'의 첫 성과임을 확인하며 의미를 부여했다.

다카이치 총리는 특히 핵심 광물 분야인 인공 다이아몬드 제조와 관련해 "일본과 미국 모두 특정 국가에 대한 의존도가 높다"며 반도체·항공기 부품 소재 가공 등에 쓰이는 공급망의 자급력을 높이겠다는 의지를 비쳤다. 또한 가스 화력발전을 통해 인공지능(AI) 데이터센터 등에 전력을 공급할 계획이라고 밝혔다. 다카이치 총리는 일본 기업 측면에서도 관련 설비 공급을 통해 매출 증대와 비즈니스 확대가 기대된다는 점을 분명히 했다.

미일 양국이 신속하게 투자 1호 프로젝트를 가시화하면서, 트럼프 행정부의 화살이 한국 등 다른 동맹국을 향할 가능성도 커지고 있다. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 한국 국회의 대미투자특별법 처리가 지연되는 점을 문제 삼으며, 한국산 자동차 등에 대해 관세를 25% 수준으로 올리겠다고 위협한 바 있다.





이에 따라 산업통상부 김정관 장관과 여한구 통상교섭본부장이 급거 방미해 러트닉 장관 등 미 고위 당국자 및 의회 인사들을 면담했고, 조현 외교부 장관도 미국을 찾아 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표 등을 만났다. 동시에 한국 국회에서도 여당인 더불어민주당을 중심으로 신속한 대미투자법안 처리를 모색하고 있다.





