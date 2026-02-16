"끝나려면 멀었다"…미국 최장수 애니 '심슨 가족' 800회 돌파

단편 애니서 출발해 프라임타임 최장수 시리즈

제작자 “다양한 농담과 신선한 재창조가 비결”

미국 최장수 시트콤 애니메이션 '심슨 가족'이 방송 800회를 맞았다.

연합뉴스는 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 연예매체 데드라인 등을 인용, '심슨 가족'의 800번째 에피소드가 15일(현지시간) 미 동부시간 기준 오후 8시 폭스 채널에서 방영됐다고 보도했다.

1980년대 후반 시작된 '심슨 가족'은 현재 시즌 37까지 이어지며 미국 TV 역사에 뚜렷한 기록을 남기고 있다. 1987년 폭스의 '트레이시 울먼 쇼'와 광고 사이에 삽입된 단편 애니메이션이 예상보다 큰 반응을 얻으면서 1989년 정규 시리즈로 편성됐고, 이후 약 30년 동안 황금시간대(프라임타임)에 자리 잡으며 꾸준한 인기를 이어왔다.

미국 최장수 시트콤 애니메이션 ‘심슨 가족’. IMDb

현재 이 작품은 미국 최장수 시트콤이자 최장수 애니메이션, 최장수 프라임타임 TV 시리즈라는 기록을 동시에 보유하고 있다.

'심슨 가족'은 아빠 호머, 엄마 마지, 자녀 바트·리사·매기의 일상을 중심으로 전개된다. 교외 이층집에서 살아가는 외벌이 가장 호머의 모습은 당시 미국 중산층의 생활상을 반영한 캐릭터로 평가받는다. 지금도 미국 중산층의 변화를 설명할 때 '심슨 가족'이 하나의 기준점으로 언급되는 경우가 많은 것으로 알려졌다.

가족 코미디 형식을 기반으로 하면서도 정치와 사회 문제를 날카롭게 풍자해 폭넓은 팬층을 확보한 점도 장수 요인으로 꼽힌다. 시리즈를 만든 만화가 맷 그레이닝은 NYT 인터뷰에서 장수 비결에 대해 "이 안에는 정말 다양한 종류의 농담이 담겨 있다"고 설명했다.

이어 그는 "처음 구상처럼 순한 기조로만 흘러갔다면 지금까지 방송됐을지 알 수 없다"며 "우리는 '심슨 가족'을 계속해서 재창조하고 있고 신선하게 유지하려고 한다"고 강조했다. 종영 가능성에 대해서도 그는 "종영은 멀었다"(There is no end in sight)고 선을 그었다.





실제로 '심슨 가족' 시리즈의 장수는 당분간 계속될 전망이다. 방송사 폭스는 지난해 '심슨 가족'과 4개 시즌 추가 계약을 체결했으며, 차기 극장판 영화 제작도 예고된 상태다.





