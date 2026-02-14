민주당, '배현진 징계' 국민의힘에 "윤어게인 회군하나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"탄핵찬성파 숙청하고 계엄미화 인사 전면에"

"당내 다양성 처단하는 행태…이중잣대"

더불어민주당이 국민의힘을 향해 "'윤어게인'의 회군과 '탄핵 찬성파' 숙청이 과연 혁신이냐"고 강하게 비판했다. 지방선거를 앞두고 계엄을 미화한 인사를 전면에 세우는 한편 과거 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성했던 당내 인사들에 대해선 징계로 압박하고 있다는 주장이다.

박경미 민주당 대변인은 14일 서면브리핑을 통해 "국민의힘이 지방선거를 앞두고 계엄 미화 인사를 전면에 세우고 탄핵 찬성파를 숙청하는 비이성적 행보를 보인다"고 했다.

박경미 더불어민주당 대변인. 연합뉴스

박 대변인은 특히 새누리당 대표를 지냈던 이정현 공천관리위원장을 겨냥해 "과거 12·3 비상계엄을 '계몽'이라 치켜세우고, 헌법을 유린한 세력을 '이순신 장군'과 '의병'에 빗댄 인물"이라고 말했다. 그러면서 "헌법재판소의 탄핵 심판조차 부정한 극단적 (윤 전 대통령) 충성 세력에게 공천권을 쥐여준 것"이라고 주장했다.

반면 과거 탄핵에 찬성했던 인사들에 대해서는 징계가 이어지고 있다고 지적했다. 박 대변인은 배현진 의원의 당원권 정지 1년 처분을 거론하며 "이례적 중징계 이면에 '친한계(親한동훈계)와 탄핵 찬성파 솎아내기'라는 정략적 의도가 깔려 있음은 자명해 보인다"고 말했다.

또 장동혁 대표를 향해서도 "계엄 예찬은 영입 대상이고 내부 비판은 축출 대상"이라며 "반헌법적 인사는 중용하고, 당내 다양성은 '윤리'의 이름으로 처단하는 이중잣대를 국민이 어떻게 바라보겠느냐"고 했다.





박 대변인은 "국민의힘은 탄핵 찬성파를 솎아내는 공포 정치를 중단하라"며 "민심을 거스르는 숙청 끝에는 국민의 심판이 기다리고 있다"고 밝혔다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

