최태원, 美빅테크 수장 5人과 연쇄회동…AI 생태계 확장 '잰걸음'

엔비디아, 구글, MS, 브로드컴, 메타 등

연휴 앞두고 '총수 경영' 광폭 행보

미국을 방문 중인 최태원 SK그룹 회장이 엔비디아, 구글, 마이크로소프트(MS), 브로드컴, 메타플랫폼 등 내로라하는 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업) 수장들과 잇달아 회동했다. SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 로드맵과 기술 개발 방향을 공유하며 차세대 AI 인프라의 핵심축으로 자리매김하겠다는 전략이다.

13일 SK하이닉스 뉴스룸에 따르면 최 회장은 지난 5일(현지시간) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 '치맥 회동'을 시작으로 엿새간 혹 탄 브로드컴 CEO, 사티아 나델라 MS CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO를 연이어 만났다.

젠슨 황 엔비디아 CEO(오른쪽)와 만난 최태원 SK그룹 회장(왼쪽). SK하이닉스 뉴스룸

미국 실리콘밸리 산타클라라에 위치한 한국식 호프집 '99치킨'으로 초대된 최 회장은 황 CEO와 AI 산업에 대해 다양한 의견을 나눈 것으로 확인됐다. 회동 자리에서 최 회장은 SK하이닉스가 선보인 반도체 콘셉트 스낵 'HBM 칩스'를 소개하며 회사의 성장 스토리가 담긴 책 '슈퍼 모멘텀'을 같이 전달한 것으로 밝혀졌다.

이튿날에는 새너제이에 위치한 브로드컴 본사에서 탄 CEO를 만나 중장기 메모리 시장 전망 및 공급 전략, 양사 간 투자 포트폴리오를 공유했다. 양사가 그동안 쌓아온 HBM 기술 협업을 기반으로, 차세대 AI 칩 아키텍처와 메모리 통합 기술 관련 대응 전략이 핵심 의제로 다뤄졌다. 브로드컴이 글로벌 빅테크 고객을 대상으로 맞춤형 AI 가속기와 네트워킹 솔루션을 제공하고, SK하이닉스가 HBM을 통해 시스템 성능을 극대화하는 구조 속에서, 양측은 차세대 HBM과 AI 전용 칩의 동시 최적화를 위한 새로운 설계·패키징 접근법에 대해 심도 있게 의견을 교환했다.

마크 저커버그 메타 CEO(왼쪽)와 만난 최태원 SK그룹 회장(오른쪽). SK하이닉스 뉴스룸

최 회장은 이어 지난 10일 시애틀을 찾아 나델라 CEO를 만났다. 반도체를 넘어 AI 인프라·서비스 영역까지 MS와의 협력을 확장하며, 글로벌 AI 생태계에서 입지를 넓혀가려는 포석이다. 양측은 최근 MS가 공개한 자체 AI 가속기 '마이아 200'을 둘러싼 협력 현황과 향후 비전을 공유했다. SK하이닉스는 MS와의 HBM 장기 공급을 통해 안정적인 수요 기반을 확보하는 동시에, 향후 다양한 AI 반도체로 협력 범위를 확대하는 방안을 검토 중이다.

최 회장은 같은 날 저커버그 CEO와도 접견했다. SK하이닉스는 이미 메타 데이터센터에 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)와 서버용 D램을 공급해 온 핵심 파트너로, 회사의 HBM을 메타의 AI 가속기 개발을 위한 MTIA 플랫폼에 맞춰 최적화하는 데 의견을 모았다.





지난 11일엔 새너제이 구글 캠퍼스에서 피차이 CEO와 AI 메모리 장기 공급 협력을 놓고 머리를 맞댔다. 두 사람은 AI 데이터센터 구축의 핵심 병목이 메모리 확보에 있으며, 단기간 증설이 어려운 만큼 장기 수급 안정화가 중요하다는 데 인식을 같이했다. 이날 회동에서 SK하이닉스는 구글 차세대 AI 모델 및 텐서처리장치(TPU) 아키텍처 로드맵에 맞춘 커스텀 HBM 공동 설계, 향후 HBM4 기반 TPU에 대한 협력 등 중장기 AI 칩 로드맵 전반으로 협력 범위를 확대하자는 제안을 전달했다.





