외교부 "北핵개발 명백한 안보리 위반"…러 주장 반박

러 라브로프 "北 제재 부과하는 안보리 결의안 통과 허용치 않을 것"

외교부 당국자는 12일 "한반도와 세계 평화 및 국제 비확산 체제(NPT 체제)에 대한 심각한 도전"이라며 "북한의 핵개발은 다수의 유엔 안보리 결의의 명백한 위반"이라고 밝혔다. 그러면서 "비핵화 문제는 국제사회에서 계속 중요한 이슈로 논의될 것으로 본다"고 했다.

앞서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 대북제재를 언급한 데 따른 반박으로 보인다. 라브로프 러시아 외무장관은 11일(현지시간) 러시아 하원(국가두마) 대정부 질의에서 "우리는 북한에 제재를 부과하는 유엔 안전보장이사회(안보리)의 결의안 통과를 허용하지 않을 것"이라고 주장했다. 그러면서 "결국 비핵화 요구가 시의적절하다는 주장은 단순히 우리의 북한 친구들에게 무례한 것"이라고 했다.





이와 관련해 외교부 당국자는 "우리 정부로서는 국제사회와의 긴밀한 공조 하에 북핵문제 해결의 실질적 진전을 이루기 위한 노력을 계속 경주해 나갈 것"이라고 전했다.





