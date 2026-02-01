금감원, 소비자 위험 1호 안건에 '빗썸' 오르나

2월 소비자위험대응협의체 첫 회의

금융 상품·특정 회사 업무도 상정 가능

금융감독원은 2월 중 소비자 보호 강화를 위한 '소비자위험대응협의체(리스크대응협의체)' 첫 회의를 연다. 금감원은 금융 상품뿐 아니라 특정 기업의 업무 구조도 안건으로 상정할 수 있다는 방침이어서 가상자산 거래소 빗썸이 1호 안건으로 논의 테이블에 오를 가능성이 거론된다.

이찬진 금융감독원장

13일 관계부처에 따르면 금감원은 이달 중 리스크대응협의체 첫 회의를 열고 주요 안건을 논의한다. 협의체는 소비자 피해가 현실화하기 전에 위험 요인을 사전에 포착해 점검을 강화하기 위해 마련됐다. 금감원장이 직접 회의를 주재하고 관련 부서가 함께 모니터링을 진행한 뒤, 하자나 리스크가 확인되면 시정을 요구하는 체계다.

금감원은 논의 대상을 특정 금융상품에만 한정하지 않고, 특정 회사의 운영 시스템 전반으로 확대할 계획이다. 단일 상품의 불완전판매 위험은 물론 리스크를 유발할 수 있는 기업의 업무 구조 자체를 검증대에 올릴 수 있다는 의미다. 이에 따라 최근 내부 시스템 부실 논란이 제기된 빗썸의 업무 구조가 첫 안건이 될 것이라는 관측에 무게가 실린다.

협의체는 안건별 리스크 수준에 따라 점검·검사 등 후속 조치를 단계적으로 연계할 방침이다. 사안이 중대하다고 판단될 경우 상품 판매 제한 조치까지 검토한다. 금감원 관계자는 "판매 중지는 매우 문제가 심각한 경우 할 수 있는 최대한의 조치가 될 것"이라며 "금융위원회 등과 협의할 것"이라고 설명했다.

금감원은 최근 빗썸의 내부 시스템에 대해 강한 우려를 표명해왔다. 이찬진 금감원장은 지난 9일 서울 여의도 금융감독원 본원에서 기자단에 "가상자산 시스템의 근본적인 문제가 노출됐고 이 부분을 차단하지 못하면 구조적 위험은 언제든 발생할 수 있다"고 말했다. 이어 소비자 보호와 관련해 "이번에 굉장히 (사후감독 중심의 체계에) 교훈을 준 케이스"라며 "반면교사로 삼아 보완할 부분은 최대한 보완해야 한다고 보고 있다"고 강조했다.





실제 빗썸 사태의 원인으로는 '허술한 장부 관리'가 지목된다. 가상자산 거래소는 블록체인에 거래 내역을 건건이 즉시 전송하기보다 거래소 내부 장부에 거래 내역을 기록해두었다가 한꺼번에 블록체인에 전송하는 구조를 사용한다. 그런데 빗썸은 이 과정에서 거래 내역 검증이 부실했고, 내부 장부에 거래를 반영할 때 실제 가능한 거래인지 걸러내는 검증 시스템도 갖추지 못했던 것으로 알려졌다.





