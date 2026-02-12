중기부, '오픈데이터 X AI 챌린지' 6개사 선정…소통 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

향후 사업화 지원·금융 지원 혜택

중소벤처기업부는 '오픈데이터 X AI 챌린지'에서 최종 선발된 AI 스타트업 6개사와 민간 AI 전문가들과 함께 소통 간담회를 개최했다고 12일 밝혔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에 참석해 대중소기업 상생 성장 전략에 대해 발언하고 있다. 2026.1.21 조용준 기자

이번 간담회는 서울 강남구 글로벌 스타트업 센터에서 열렸다. AI 챌린지는 공공기관이 보유한 현장 데이터를 스타트업에 개방하고, 중소기업·소상공인이 현장에서 겪는 문제를 AI 기술로 해결할 수 있는 방법을 발굴하기 위해 추진된 실증형 프로젝트다. 중기부는 이를 통해 공공데이터 활용을 민간 기술과 결합해 현장에서 실제로 작동하는 AI 솔루션으로 확장하고자 한다.

이번 AI 챌린지에는 총 124개 AI 스타트업이 참여했으며, 서면평가와 전문가 평가, 사용자 체험평가를 거쳐 3개 과제별 우수기업 2개씩 총 6개 기업이 선정됐다. 선정된 기업들에는 향후 창업, 연구개발(R&D), 전문인력 분야를 중심으로 한 사업화 지원과 정책자금 융자·보증 등 금융 지원을 받을 기회가 제공된다.

이어진 간담회에서는 최종 선발 스타트업과 민간 AI 전문가들이 AI 솔루션의 개발·활용 과정에서의 경험을 공유하고, 정책 현장에서의 활용 가능성과 관련한 의견을 자유롭게 나눴다. 중기부는 이번 논의를 통해 AI 스타트업이 현장에서 체감하는 사항을 폭넓게 청취하고, 향후 AI 스타트업 지원 정책을 검토하는 데 참고할 계획이다.





한성숙 장관은 "이번 AI 챌린지를 통해 현장에서 활용 가능한 다양한 AI 솔루션이 발굴됐다"며 "앞으로도 스타트업과의 지속적인 소통을 통해 AI 기술이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

