함양군, 군청 사칭 문자 범죄 차단 … ‘안심 문자 서비스’ 도입

군청 발송 문자 이제는 ‘실제

기관 발신 여부’ 쉽게 확인 가능

최근 전국적으로 공무원을 사칭한 전화·문자 사기가 기승을 부리며 소상공인을 중심으로 금융 피해가 잇따르고 있는 가운데, 경남 함양군이 군청 사칭 범죄를 사전에 차단하기 위한 대응에 나섰다.

함양군은 군청을 사칭한 문자 범죄 피해 발생 가능성이 커짐에 따라, 군에서 발송하는 모든 문자를 '안심 문자 서비스'로 전환할 계획이라고 밝혔다.

함양군청 전경 사진.

안심 문자 서비스는 한국인터넷진흥원(KISA) 인증을 받은 발신 번호에 대해 문자 내용에 '확인된 발신 번호'라는 표시를 제공하는 서비스로, 수신자가 수신된 문자가 실제 기관에서 발송된 것인지 쉽게 확인할 수 있도록 돕는다.

특히 군은 이 표시를 함양군 마크와 함께 제공함으로써, 민원 안내를 포함해 군민이 수신하는 모든 군청 발송 문자가 공식 문자임을 직관적으로 확인할 수 있도록 할 방침이다.

군은 2월 중 서비스 전환을 위한 사전 절차를 완료하고, 3월 중 시범운영을 거친 뒤 본격적인 서비스 제공에 들어갈 예정이다.





함양군 관계자는 "최근 공공기관을 사칭한 금융 사기가 전국적으로 확산하고 있어 군민 피해 예방이 무엇보다 중요하다"라며 "앞으로 함양군에서 발송되는 문자는 '확인된 발신 번호' 표시를 통해 군민이 안심하고 확인할 수 있게 하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

