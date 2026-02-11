방사청장, K-방산 수출 지원 위해 루마니아 찾아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일부터 이틀간 방문

고위 인사 6명 연쇄 면담

K2전차·레드백 장갑차 내세워

이용철 방위사업청장이 지난 10일 루마니아 국방부에서라두 디넬 미루처 국방장관이 면담하고 기념촬영을 했다. 방위사업청 제공

11일 방위사업청에 따르면 이용철 방위사업청장은 우리 기업의 방산 수출 지원을 위해 지난 10일부터 이틀간 루마니아를 방문했다.

이번 방문은 대규모 국방 현대화 사업을 추진 중인 루마니아 시장에서 우리 무기 체계의 우수성을 알리고 실질적인 수주 성과를 이끌어내기 위해 마련됐다. 현재 루마니아는 기갑 전력 강화를 위해 보병전투차량과 차세대 주력전차 사업을 추진하고 있다. 이에 우리 기업은 한화에어로스페이스의 레드백 장갑차와 현대로템의 K2전차를 내세워 수주를 희망하고 있다.

이 청장은 방문 동안 루마니아 총리 비서실장, 국방부 장관, 경제부 장관, 상원 국방위원장 등 행정부와 의회의 고위 인사 6명과 연쇄 면담을 가졌다. 양측은 한국과 루마니아가 전략적 동반자로서 협력 관계를 발전시켜야 한다는 부분에 뜻을 모았다. 또 방산과 경제 분야의 실질적인 협력 강화에 공감했다.

특히 이 청장은 "K2전차와 레드백 장갑차가 루마니아 군 현대화의 최적의 파트너가 될 수 있다"고 강조했다. 이 청장은 K2전차 관련해선 폴란드 수출 사례를 언급하며 신속한 인도 능력과 현지 특화 생산 역량을 집중적으로 피력한 것으로 알려졌다.





이 청장은 루마니아 듬보비차주에서 개최된 한화에어로스페이스의 K9자주포 생산공장 착공식도 참석했다. 해당 착공식은 2024년 7월 체결된 계약에 따른 현지 생산 거점을 마련하는 자리다. 이 청장은 축사에서 "K9자주포의 현지 생산은 한국 방산이 파트너 국가의 방산 역량 강화를 지향하고 있음을 보여주는 사례"라며 "우리 기업의 현지화 전략을 바탕으로 기업과 협력국 모두에게 도움이 되는 상호호혜적 협력을 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

