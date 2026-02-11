'인보사 사태' 이웅열 코오롱 명예회장, 무죄 확정…검찰 상고 포기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

검찰 "증거관계와 상고 인용 가능성 고려"

검찰이 '인보사 사태'와 관련해 2심에서 무죄가 선고된 이웅열 코오롱 명예회장에 대해 상고 포기를 결정했다.

11일 서울고검은 "항소심에서 무죄 선고된 인보사 사건에 대해 증거관계와 상고 인용 가능성을 고려해 이 명예회장 등 피고인들 전원에 대해 상고를 제기하지 않기로 했다"고 밝혔다.

앞서 서울고법 형사13부(부장판사 백강진)는 지난 5일 약사법 위반 등 혐의로 기소된 이 명예회장에게 무죄 및 면소를 선고했다. 함께 기소된 이우석 전 코오롱생명과학 대표도 무죄를 선고받았다.

이 명예회장은 관절염 유전자치료제 주사액인 인보사 2액을 식약처로부터 허가받은 성분과 다른 성분으로 제조·판매하면서 환자들로부터 약 160억원을 편취한 혐의로 2020년 7월 재판에 넘겨졌다.





2심 재판부는 "인보사 2액 세포의 기원 착오를 인식하고도 그 기재를 누락했다는 부분에 관한 공소사실을 모두 인정하지 않는다"며 "이에 관한 피고인들의 인식 시점을 제조·판매보다 늦은 2019년 3월경 이후로 본 원심 판단을 수긍할 수 있다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

