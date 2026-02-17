본문 바로가기
[주末머니]현대차 로보택시, 웨이모·테슬라 앞서나

오규민기자

입력2026.02.17 11:43

현대차, 로보택시 업계서 투트랙 전략 구사
웨이모에 차량 공급·모셔널 통한 직접 서비스
"웨이모·테슬라보다 공급단가·안전성 유리"

올해 말 미국에서 완전 무인 로보택시 유료 서비스를 시작하는 현대차가 경쟁사인 구글 웨이모와 테슬라에 비해 비용과 안전성 면에서 앞선다는 평가가 나왔다.


"현대차, 로보택시 파운드리·수직계열화 등 장점 뚜렷"

이재모·박재영 아리스 연구원은 최근 '로보택시 시장의 TSMC 현대차' 산업보고서에서 이같이 밝혔다. 이들은 시장 점유율 1위 구글 웨이모의 경우 재규어나 크라이슬러로부터 차를 구매해 개조해야 하므로 대당 단가(약 15만달러 추정)가 매우 높은 단점이 있다고 말했다. 반면 현대차는 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)같은 대규모 공장에서 자율주행 전용 차량을 직접 대량 생산할 수 있어 공급 단가를 획기적으로 낮출 수 있다고 강조했다. 테슬라는 비용 절감을 위해 센서를 줄이는 데 비해 현대차는 규제 당국이 요구하는 수준의 안전장치를 하드웨어 단계에서 완벽히 갖추고 있어 시장 진입에 유리하다고도 했다.


이들은 현대차가 로보택시 시장에서 마치 반도체 시장의 TSMC같이 최적화된 하드웨어를 공급한다고 말했다. 실제로 현대차는 HMGMA에서 구글 웨이모에 6세대 하드웨어(라이다 5개, 레이더 6개 등)를 탑재한 아이오닉5를 공급하고 있다.


여기에 그룹사 밸류체인(가치사슬)을 통해 제조 원가와 기술 표준을 직접 통제하는 것도 장점이다. 수직계열화를 통해 비용을 절감하고 효율성을 극대화할 수 있다는 것이다. 현대모비스는 자율주행 필수 부품인 센서와 액추에이터의 국산화 및 표준화를 담당하며, 현대오토에버는 정밀 지도와 보안 솔루션을 통합한다. 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)는 로보택시 전용 셀 기반 제조 공정으로 소량 다품종 생산 효율성을 극대화한다.


[주末머니]현대차 로보택시, 웨이모·테슬라 앞서나 현대차 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 생산라인. 현대차그룹
'단일 센서' 테슬라 vs '복합 센서' 웨이모·현대차

웨이모는 로보택시 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 구글 알파벳 산하 자율주행 기업이다. 미국 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코 등 주요 도시에서 올해 1월 기준 주당 25만~45만건의 유료 서비스를 진행 중이다. 카메라와 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 기반의 복합 센서 방식을 채택했고 올해 추가 차량 확보와 흑자 전환을 목표로 한다. 테슬라는 레이더와 라이다가 없는 카메라 기반 단일 모달리티 방식을 고수한다. 올해 1월 미국 텍사스 오스틴에서 비감독형 완전자율주행(Unsupervised FSD)을 도입한 무인 로보택시 시범 운영을 시작했다. 오는 4월 텍사스 기가팩토리에서 운전대와 페달이 없는 전용 로보택시 '사이버캡' 양산을 목표로 하고 있으나 규제 통과 변수로 지연될 가능성이 있다.


현대차는 자회사 모셔널을 통한 직접 서비스와 구글 웨이모에 차량을 공급하는 자율주행 파운드리라는 투트랙 전략을 구사한다. 웨이모의 6세대 자율주행 시스템을 탑재한 아이오닉5가 지난해 11월부터 미국 샌프란시스코에서 실증주행을 시작했다. 2026년 말을 목표로 미국 라스베이거스에서 완전무인로보택시(Level 4) 유료 서비스를 시작할 계획이다.


[주末머니]현대차 로보택시, 웨이모·테슬라 앞서나

보고서는 단일 센서보다 복합센서가 규제 대응이나 신뢰도 측면에서 장점이 많다고 설명했다. 테슬라는 인간이 눈과 뇌만으로 운전하듯 인공지능(AI)으로 시각 정보를 잘 해석하면 다른 센서는 불필요하다는 입장이다. 라이다 대비 카메라의 저비용 장점이 사이버캡 대당 가격을 3만달러 미만으로 낮추는 핵심 동력이다. 하지만 단일 센서 방식은 규제당국 기준 통과에 난항을 겪고 있다.


반면 웨이모와 현대차는 '생명이 걸린 안전 제어에서 추론은 측정을 앞설 수 없다'는 보수적이고 안전 중심적인 철학을 유지하고 있다. 라이다는 레이저를 발사해 사물과의 거리를 직접 측정한다. 규제 당국 안전 인증을 통과하기에도 다중 안전장치가 있는 복합 센서 방식이 유리하다. 안전성도 입증됐다. NHTSA 데이터 분석에 따르면 웨이모는 복잡한 도심 환경에서 인간 운전자 대비 신체 상해 사고 빈도가 약 92% 낮다.


웨이모와 이에 대항하는 테슬라·현대차의 패권 경쟁 시작

보고서에 따르면 올해 로보택시 산업은 단순 기술 실증 단계를 넘어 미국 샌프란시스코 등 특정 도시 내에서 매주 수만 건의 유료 탑승을 기록하는 '상업화 본무대'에 진입했다. 올해 시장 규모는 57억6000만달러(약 7조8000억원)로 추산되며 2033년까지 연평균 성장률 86~99%, 시장 규모는 최대 7000억달러에 도달할 것으로 전망된다.


특히 올해는 구글 웨이모에 대항하는 테슬라의 사이버캡 양산과 현대차 모셔널의 상용 서비스 개시가 맞물린 해다. 보고서는 양사 모두 로보택시를 운행하기 위한 기술적 완성도는 충분하나 각국 규제 당국으로부터 대규모 운행 승인을 얼마나 빨리 얻느냐가 중요하다고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
