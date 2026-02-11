'신종 마약' 싹부터 자른다…경찰, 전방위 대응 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전자담배·식료품 위장한 신종 마약 유통

해외 밀반입 이후 온라인 시장 통해 확산



경찰청, 관계기관 공동 '대응 협의체' 구축

예방부터 밀수·유통 단속, 국제 공조까지

경찰이 전자담배·식료품 등으로 위장해 국내로 유입되고 있는 신종 마약류 단속에 돌입한다. 밀반입·유통망 차단부터 초국가범죄에 대한 국제 공조까지 종합 대응체계를 가동할 방침이다.

경찰청 국가수사본부는 '신종 마약류' 확산 방지 특별대책을 추진한다고 11일 밝혔다. 해외 유통망을 통한 국내 마약 유입·확산을 차단하고 초국가 마약범죄에 선제 대응하기 위한 차원이다.

서울 서대문구 경찰청 국가수사본부. 조용준 기자

경찰에 따르면 신종 마약류는 대부분 온라인 유통시장을 통해 손쉽게 거래가 이뤄지고 비대면 방식으로 배송되는 등 보다 빠르게 일상으로 확산하고 있다. 최근 액상형 전자담배나 식료품 등으로 위장된 상품의 형태로 국내에서 유통된 사례가 확인됐고, 특히 액상형 전자담배의 경우 액상 원액이나 혼합된 카트리지 형태로 유입되고 있는 것으로 조사됐다. 국립과학수사연구원이 전자담배에서 검출한 마약류는 2022년 26종(941회)에서 지난해 9월 기준 33종(1206회)으로 크게 늘었다.

신종 마약류 대다수는 향정신성의약품에 해당한다. 관련 검거 인원은 2024년 1만326명으로 전체 마약사범 중 76.4%를 차지했는데, 지난해 1만896명(81.6%)으로 증가했다. 같은 기간 압수량도 381㎏에서 448㎏으로 늘었다. 특히 온라인 거래를 통해 젊은 연령층에 빠르게 확산하고 있다. 10~30대 마약사범 검거 인원은 2020년 6255명(전체 51.2%)에서 지난해 8492명(63.5%)으로 불어났다.

경찰청은 이날부터 마약조직범죄수사과·청소년보호과·국제협력과 등 관련 기능과 대검찰청·교육부·식품의약품안전처·관세청·서울시·국과수·금융정보분석원(FIU) 등 8개 관계기관 공동으로 '신종 마약 대응 협의체'를 가동한다. 마약 범죄에 대한 ▲예방·홍보 ▲사전 차단 ▲밀수·유통 단속 ▲치료·재활 ▲국제 공조 등 전 주기에 걸쳐 전반위적 대응을 강화한다는 구상이다.

대부분의 신종 마약류가 해외에서 국내로 밀반입되는 만큼 국경 단계부터 연속성 있는 수사를 전개하기 위해 경찰청-관세청 간 협력 체계를 구축한다. 온라인 마약 유통시장에서 불법 광고를 차단하고 판매 채널을 집중 모니터링하는 건 식약처·서울시 등을 중심으로 진행된다.

법망을 피해 유입되는 신종 물질은 국과수 분석을 통해 임시마약류로 지정하는 등 사각지대를 최소화하는 한편, FIU의 의심 거래 분석을 통해 상선 검거와 범죄수익 환수를 추진한다.





유재성 경찰청장 직무대행은 "해외에서 시작된 신종 마약류는 온라인을 타고 계속 확산돼 일상을 위협하는 범죄로, 이를 억제하기 위해 정보 공유ㆍ단속 등 관계기관이 종합적으로 대응할 필요가 있다"며 "청소년은 한 번의 호기심이 범죄가 될 수 있다는 점에 경각심을 가지고, 수사ㆍ단속과 예방ㆍ홍보를 동시에 강화해 국민이 체감하는 안전한 사회를 반드시 만들어 내겠다"고 밝혔다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

