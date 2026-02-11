'합당' 넘어서니 '靑 당무 개입' 논란…강득구 "심려끼쳐 죄송"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당 "파장 있을 듯...예의주시"

국민의힘 "당무 개입은 탄핵사유"



합당에 반대했던 강득구 더불어민주당 최고위원이 "지방선거 이후에 합당하고 전당대회는 통합 전당대회로 했으면 하는 게 대통령의 바람"이라며 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 내린 글이 당무 개입 논란에 휩싸였다.

강 최고위원은 지난 10일 홍익표 청와대 정무수석과 만났다고 주장하며 "현재 상황상 지방선거 이전 통합은 어렵겠지만 내일 (민주당이) 합당에 관한 입장을 발표하면 바로 합당에 관한 수임 기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령의 입장까지 전달받았다"는 글을 게시했다.

강득구 더불어민주당 최고위원. 연합뉴스

이 글에서 강 최고위원은 "정청래 민주당 대표는 통합 추진을 위한 논의 기구를 양당 사무총장이 맡고 논의 기구와 연동될 실무 기구를 함께 구성하자는 의견을 제시했다"며 "이런 내용이 이번 주에 발표되면 대통령실에서는 다음 주 통합과 연동된 이벤트까지 계획하고 있다고 한다"고 했다.

그러면서 "총리께서 말씀하신 부분과 편차가 있는 것 같다. 대통령님의 정확한 입장을 확인할 필요는 있다고 생각하나 홍 수석이 전한 내용이었다"며 김민석 국무총리에게 전달하는 듯한 내용을 적었다. 합당에 반대하는 김 총리와 청와대의 의견 차이가 있다는 의미로 해석된다.

강 최고위원은 이 게시글을 곧장 삭제한 것으로 알려졌지만 캡처된 이미지가 퍼지면서 일파만파 논란이 확산하고 있다.

공교롭게도 이날 정 대표가 조국혁신당에 제안한 연대와 통합을 위한 추진준비위원회도 강 최고위원의 메시지에 담긴 내용과 유사하다.

이와 관련해 강 최고위원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "사실관계가 미처 확인되지 않은 상태에서 올려져서 제가 바로 내리라고 했다. 심려 끼쳐 죄송하다"고 했다. 다만 김 총리에게 합당 반대 지시를 받았느냐는 질문에는 "아니다"고 부정했다.

이와 관련해 박병언 조국혁신당 대변인은 "해프닝 같긴 한데 강 최고위원이 직접 쓴 건지 확인도 못하고 있다. 상당히 파장이 있을 것 같은 내용이 담겼다"면서 "저희 당에서 굉장히 예의주시하고 있고 작성자께서 해명해 주셔야 할 것 같다"고 했다.





야권에서는 "이재명 대통령의 '당무 개입 의혹'이 민주당 내부를 통해 공개됐다"며 즉각 공세에 나섰다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "당무 개입은 민주당이 그토록 부르짖던 탄핵 사유"라며 "홍익표 정무수석과의 구체적인 대화 내용까지 언급된 이상, 이제 와서 발뺌할 수도 없다"고 말했다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr

