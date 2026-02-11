산청군, 경남시청자미디어센터와 AI·미디어 교육 협약 체결

디지털 환경 변화 대응 위한
맞춤형 교육 모델 추진
경남 산청군은 경남시청자미디어센터와 'AI 및 미디어 교육과정 운영 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 급변하는 디지털 환경에 대응해 군민들의 AI 활용 역량을 높이고, 지역 기반 일자리 창출로 이어지는 교육 모델을 추진하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 경남시청자미디어센터는 전문 강사 인력풀을 제공하고, 교육 운영에 필요한 노트북, 짐벌 등 고가 장비 무상 대여 등 교육 인프라를 제공할 예정이다.
특히 이번 협약은 단순 강좌 운영이 아닌 '학습형 일자리'를 구축한다는 점에서 의미가 크다. 양 기관은 올 상반기 '군민 보조강사 양성과정'을 운영하고, 해당 과정 수료자를 하반기 교육 현장의 정식 보조강사로 투입해 배움이 지역사회 기여와 소득으로 연결되는 선순환 구조를 마련하는 구상이다.
군은 2월 중 구체적인 강좌 운영 계획을 수립하고 수강생을 모집해, 3월부터 본격적인 상반기 교육을 시작할 예정이다.
군 관계자는 "이번 협약으로 군민 누구나 쉽고 재미있게 최신 미디어 기술을 배울 수 있게 됐다"며 "배움이 실질적인 활동으로 이어지는 평생교육 도시 산청을 만들어가겠다"고 말했다.
한편, 산청군과 경남시청자미디어센터는 지난 2년간 유튜브 크리에이터 과정 등을 운영하며 40여 명의 수료생을 배출하는 등 꾸준한 협력 성과를 이어오고 있다.
