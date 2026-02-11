산청군, 경남시청자미디어센터와 AI·미디어 교육 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 환경 변화 대응 위한

맞춤형 교육 모델 추진

경남 산청군은 경남시청자미디어센터와 'AI 및 미디어 교육과정 운영 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 디지털 환경에 대응해 군민들의 AI 활용 역량을 높이고, 지역 기반 일자리 창출로 이어지는 교육 모델을 추진하기 위해 마련됐다.

산청군-경남시청자미디어센터 업무 협약 단체 사진.

협약에 따라 경남시청자미디어센터는 전문 강사 인력풀을 제공하고, 교육 운영에 필요한 노트북, 짐벌 등 고가 장비 무상 대여 등 교육 인프라를 제공할 예정이다.

특히 이번 협약은 단순 강좌 운영이 아닌 '학습형 일자리'를 구축한다는 점에서 의미가 크다. 양 기관은 올 상반기 '군민 보조강사 양성과정'을 운영하고, 해당 과정 수료자를 하반기 교육 현장의 정식 보조강사로 투입해 배움이 지역사회 기여와 소득으로 연결되는 선순환 구조를 마련하는 구상이다.

군은 2월 중 구체적인 강좌 운영 계획을 수립하고 수강생을 모집해, 3월부터 본격적인 상반기 교육을 시작할 예정이다.

군 관계자는 "이번 협약으로 군민 누구나 쉽고 재미있게 최신 미디어 기술을 배울 수 있게 됐다"며 "배움이 실질적인 활동으로 이어지는 평생교육 도시 산청을 만들어가겠다"고 말했다.





한편, 산청군과 경남시청자미디어센터는 지난 2년간 유튜브 크리에이터 과정 등을 운영하며 40여 명의 수료생을 배출하는 등 꾸준한 협력 성과를 이어오고 있다.





