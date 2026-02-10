배드민턴 경기 보던 비번 소방대원, '심정지'로 쓰러진 40대 구했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쓰러진 남성 발견 후 즉각 심폐소생술 실시



제주의 한 체육관에서 비번이었던 소방공무원과 의용소방대원, 응급구조사들이 신속한 대응으로 쓰러진 40대 남성의 생명을 구했다.

제주의 한 체육관에서 심정지 환자 구한 고미경 의용소방대부대장(왼쪽)과 고은혜 소방장. 연합뉴스

10일 연합뉴스와 제주도소방안전본부에 따르면 지난 7일 오후 배드민턴 대회 경기를 마치고 휴식을 취하던 40대 남성이 갑자기 심정지로 쓰러졌다는 신고가 119에 접수됐다.

당시 체육관 현장에는 경기를 관전하던 소방공무원과 의용소방대원, 응급의료종사자가 있었다. 이들은 쓰러진 남성을 발견한 직후 각자 역할을 분담해 심폐소생술을 실시했다.

신고를 접수한 119구급상황관리센터는 전화로 심폐소생술을 계속 진행하도록 안내했다. 현장에서는 가슴압박과 자동심장충격기 등 응급처치가 이뤄졌고, 다행히 구급대가 도착하기 전 환자의 멈췄던 심장이 다시 뛰기 시작했다.

환자는 이후 병원으로 이송돼 건강을 회복한 것으로 알려졌다.

소방안전본부는 "이번 구조 사례는 이도119센터 소속 고은혜 구급대원과 아라여성의용소방대 고미경 부대장을 비롯한 현장에 있던 사람들이 함께 협력해 골든타임을 지켜냈다는 점에서 의미가 크다"고 연합뉴스에 말했다.

응급구조사 출신인 고은혜 소방장은 2018년 임용 이후 현재까지 구급대원으로 근무해왔으며 현장에서 응급처치 역량을 쌓아온 베테랑 구급대원으로 평가받는다.





함께 심폐소생술을 실시한 고미경 부대장 역시 평소 심폐소생술 교육에 꾸준히 참여해왔고 현재는 심폐소생술 강사로 활동하고 있다. 그는 2019년 전국 의용소방대 경연대회에서 심폐소생술 분야 1위를 차지하기도 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

