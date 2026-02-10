마이런 "달러 약세, 통화정책 유의미한 영향 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친트럼프 Fed 이사 스티븐 마이런

"Fed 독립성, 목적 아닌 수단"

관세 외국 기업들 부담도 강조

스티븐 마이런 미 연방준비제도(Fed) 이사. AP연합뉴스

AD

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 친트럼프 인사로 꼽히는 스티븐 마이런 이사가 최근 달러 약세가 통화정책 결정에 유의미한 영향을 미치지 않는다는 취지로 말했다고 로이터통신, 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도했다.

마이런 이사는 9일(현지시간) 보스턴대 퀘스트롱 경영대학원에서 열린 토론에서 "미국 소비자물가에 정말로 영향을 미치는 1차 요인이 되려면 (달러화의) 정말로 큰 움직임이 필요하다"며 "결론적으로, 달러 약세가 소비자물가와 크게 상관없다는 것"이라고 말했다.

달러가 급락하는 특수한 상황이 아니라면 문제 요인이 되지 않는다는 얘기다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 지난 1년간 7.7% 하락했다.

마이런 이사는 또 중앙은행의 독립성이 더 나은 정책으로 이어지도록 한다고 말했지만, 독립성 자체가 목적이 아니라 수단이라고 강조했다. 최근 트럼프 행정부가 Fed의 제롬 파월 의장과 리사 쿡 이사에 대한 수사에 착수한 것을 두고 미 정부가 Fed의 독립성을 침해했다는 비판 여론이 들끓은 바 있다.

그는 "우리가 원하는 것은 경기 사이클에 맞춰진 통화정책"이라며 "정치 일정 같은 다른 달력에 맞춰진 통화정책을 갖지 않는 것"이라고 말했다. 또한 위기 상황에서는 Fed와 재무부 사이에 광범위한 협력이 이뤄진다고 덧붙였다.

그는 "절대적이고, 100% 순수한 독립성 같은 것은 존재하지 않는다"며 "그럼에도 불구하고 경제 상황이 긴축을 요구할 때 긴축하고, 완화를 요구할 때 완화하는 결정을 경제 사이클에 따라 내리는 것이 정말로 중요하다"고 했다.

아울러 마이런 이사는 이날 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 부담이 미 소비자보다 외국과 해외 기업에 더 크게 작용하고 있다는 인식도 내비쳤다. 그는 "관세 인상의 충격은 당초 우려보다 훨씬 완화된 수준"이라며 "실질적으로는 외국 기업들이 그 부담을 떠안고 있다"고 말했다.

관세 수입이 미 정부의 재정 적자를 해소하는데 도움이 될 것이란 기존 주장도 반복했다. 그는 "관세 수입은 재정적자를 줄이는 데 의미 있게 기여할 것"이라고 말했다.





AD

친트럼프 인사로 꼽히는 마이런 이사는 이사 임기가 지난달 말 공식 종료됐지만 도널드 트럼프 대통령이 후임을 지명하고 상원이 인준할 때까지 Fed에서 계속 근무할 수 있는 상황이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>