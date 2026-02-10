'美관세 사령탑' 러트닉, 엡스타인 의혹에 사퇴 압박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초당적 촉구…공화당도 "사퇴해야"

NYT "엡스타인 문건 250여건에 등장"

미국의 관세 전쟁을 진두지휘한 하워드 러트닉 상무부 장관이 억만장자 성범죄자 고(故) 제프리 엡스타인 관련 의혹으로 초당적인 사퇴 압박을 받고 있다. 민주당은 물론, 도널드 트럼프 미 대통령에게 정치적 부담이 될 것을 우려해 공화당 일각에서도 사퇴를 촉구하는 목소리가 나오고 있다.

미 정치전문매체 폴리티코는 최근 법무부가 공개한 엡스타인 문건을 인용해 러트닉 장관이 과거 증언보다 엡스타인과 긴밀한 관계를 맺었으며, 이로 인해 사임 요구를 받고 있다고 9일(현지시간) 보도했다.

하워드 러트닉 미 상무부 장관. 로이터연합뉴스

AD

뉴욕타임스(NYT)는 법무부 문건을 토대로 러트닉 장관과 엡스타인이 맨해튼 부촌 어퍼이스트 사이드에서 이웃으로 지내며 최소 13년간 정기적으로 교류한 것으로 나타났다고 보도했다. 두 사람은 동일한 비상장 기업에 공동 투자했으며, 지역 및 자선 관련 사안으로도 교류했다. 뉴욕과 카리브해에서 사교 활동도 함께한 것으로 파악됐다. NYT에 따르면 엡스타인 문건 250여건에 러트닉 장관의 이름이 등장한다.

그러나 러트닉 장관이 지난해 팟캐스트 인터뷰에서 엡스타인과 2005년 만난 뒤 혐오감을 느껴 이후로 단 한 번도 만난 적이 없다'고 말하며 두 사람 간 관계를 축소하려고 했다.

민주당은 러트닉 장관이 엡스타인과의 관계에 대해 거짓말을 했다며 사임을 압박하고 있다. 애덤 시프 민주당 상원의원(캘리포니아)은 이날 성명을 내고 "러트닉이 유죄 판결을 받은 미성년자 대상 성범죄자와의 사업 거래에 대해 거짓말을 한 것은 그의 판단력과 윤리에 심각한 의문을 제기한다"며 "러트닉은 상무부 장관 자격이 없으며 즉시 사임해야 한다"고 말했다.

엡스타인 사건을 담당하는 하원 감독위원회의 로버트 가르시아 민주당 간사 등 민주당 하원의원들도 러트닉 장관의 사퇴를 촉구하고 나섰다.

공화당 내에서도 트럼프 대통령에게 정치적 부담이 될 것을 우려해 사퇴를 요구하는 목소리가 나오고 있다. 토마스 매시 하원의원(켄터키)은 전날 CNN방송에서 러트닉 장관에 대해 "솔직히 말해 트럼프 대통령의 부담을 덜어주기 위해 사퇴하는 것이 낫다"고 말했다.

공화당 소속인 제임스 코머 하원 감독위원회 위원장(켄터키)도 러트닉 장관에 대한 의회 소환 가능성을 배제하지 않았다. 다만 현재로서는 위원회가 앞서 발부한 미처리 소환장들이 우선순위라고 덧붙였다.

양당에서 러트닉 장관이 물러나야 한다는 목소리가 커지고 있으나, 폴리티코는 당장 실현될 가능성은 작다고 내다봤다.





AD

쿠시 데사이 백악관 부대변인은 성명에서 러트닉 장관에 대한 비판에 직접적인 답변을 피하며 "러트닉 장관과 상무부를 포함한 트럼프 행정부 전체는 미국 국민을 위한 성과 창출에 계속 집중하고 있다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>