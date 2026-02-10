"설 귀성길, 보험으로 대비하고 차량 미리 점검"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AXA차보험, 임시운전자 특약 등 7종

정비 쿠폰 16종으로 명절 운행 지원

AXA손해보험은 설 연휴 'AXA다이렉트자동차보험'을 통해 임시운전자 특약 및 긴급출동서비스 특약과 정비 쿠폰 16종과 동계 안심 차량 케어 서비스 등을 제공한다고 10일 밝혔다.

보험개발원과 손해보험협회에 따르면 2022~2024년 설 연휴 기간 자동차보험 대인사고는 연휴 전날에 가장 많이 발생했다. 해당 기간 전체 사고 건수는 일평균 1만2052건으로 평상시보다 13.6% 증가했다. 사고율도 17.8%로 평상시 대비 2.3%포인트 높았다.

이럴 땐 타이어·배터리·오일 등 차량 점검으로 고장과 사고를 예방하는 것이 중요하다. 가족, 지인과 교대 운전하는 경우도 발생하는 만큼 자동차보험 내 특별약관을 사전에 확인해 운전자 범위를 설정할 필요가 있다.

AXA다이렉트자동차보험 내 임시운전자 특약은 피보험자 외에 부부, 가족 및 형제자매, 지명 1인 등 상황에 맞춰 운전자 범위를 지정할 수 있도록 설계돼 교대운전이 잦은 명절 기간에 유용하다.

가입 기간은 1일부터 최대 30일까지 자유롭게 설정할 수 있으며, 약관에서 정한 범위 내에서 대리운전 등 제3자가 운전하던 중 발생한 사고도 보상받을 수 있다.

AXA손보는 사전 점검을 위해 자동차보험 가입 고객을 대상으로 정비 쿠폰 16종을 제공한다. 엔진오일 점검 및 교환은 연 2회 할인 혜택을 제공하며, 에어컨과 히터 필터 교환은 30%, 공임비는 10% 할인 적용된다. 와이퍼는 국산차 50%, 수입차 30%씩 할인해준다.

AXA손보는 오는 28일까지 '동계 안심 차량 케어 서비스'도 운영한다. 이를 통해 자동차보험 가입 고객이 타이어 공기압과 마모, 배터리 상태, 각종 오일류 등 겨울철 필수 점검 항목을 사전에 확인할 수 있도록 지원한다.





아울러 긴급출동서비스 특약을 통해 긴급 견인 서비스, 배터리 충전 서비스, 타이어 펑크 수리 서비스 등 7가지 항목의 긴급출동 서비스를 제공한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

