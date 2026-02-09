본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김정관 "대미특별법 통과시 관세 유예 가능성 높아…인상 막는 데 총력"

세종=강나훔기자

입력2026.02.09 16:39

시계아이콘02분 28초 소요
언어변환 뉴스듣기

"쿠팡·비관세 장벽과 관세 협상은 분리 대응”
"상호관세 위헌·합헌 시나리오별 비상 계획 가동"

김정관 "대미특별법 통과시 관세 유예 가능성 높아…인상 막는 데 총력" 김정관 산업통상부 장관이 9일 오후 정부세종청사에서 기자들과 만나 한미 관세인상 등 현안을 설명한 뒤 질문을 듣고 있다. 산업통상부.
AD

김정관 산업통상부 장관이 9일 한미 관세 협상과 관련해 "대미투자특별법이 통과되면 관세 인상 유예 가능성이 높다고 판단한다"며 "가능하다면 관세 인상 없이 해결하는 것이 현재 목표"라고 밝혔다.


"관세 협상, 관보 게재 전 해결 총력"

김 장관은 이날 오후 정부세종청사에서 기자들과 만나 "트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 관세 인상 이유로 우리 측 특별법 지연을 직접 언급한 만큼, 해당 이슈가 일정 부분 해소되면 상황도 달라질 수 있다고 본다"며 이같이 말했다.


그는 "세상일이라는 게 그 사이에도 여러 이슈가 생길 수 있어 예단은 어렵지만, 특별법 통과가 중요한 변수가 될 것이라는 점은 분명하다"고 덧붙였다.


미 연방 관보 게재 시점을 언제로 예상하느냐는 질문에 김 장관은 "통상 관보 게재에는 3일에서 1주 정도면 되는데 벌써 2주가 지났다는 것은 여러 방면에서 우리의 설명과 노력이 미국 측에 일정 부분 전달된 측면이 있다고 해석한다"고 말했다. 이어 "관보가 게재되지 않도록 노력하는 것도 중요하지만 그보다 관세 인상 자체를 막는 것이 더 중요하다고 본다"며 "어떤 식으로든 관세 인상이 현실화되지 않도록 최대한 노력하고 있다"고 강조했다.


쿠팡 이슈가 관세 협상에 영향을 미치는 것 아니냐는 질문에 대해서는 선을 그었다. 김 장관은 "대미 투자와 비관세 장벽, 쿠팡 사안은 분리해 보고 있다"며 "트럼프 대통령이 언급한 관세 인상의 주된 이유는 특별법 지연 문제로 보고 있다"고 설명했다.


그는 "다만 통상 이슈라는 게 하나가 생기면 다른 이슈와 연계되는 경향이 있는 것도 사실"이라며 "최근에는 우리나라와 관련해 미국 측이 아쉬워했던 여러 부분을 동시에 제기하는 상황으로 이해하고 있다"고 말했다. 그러면서 "이 사안을 관세 협상과 직접 연결짓는 것은 적절하지 않다"고 강조했다.


비관세 장벽 문제와 관련해선 "관련 업계와 부처가 논의를 이어가고 있다"며 "한미 자유무역협정(FTA) 공동위원회도 상황에 맞춰 개최될 수 있을 것"이라고 밝혔다.


한미 협상과 관련 청와대 내 '강경 대응'과 유화적 대응' 주장이 대립하고 있는 데 대해선 "어느 논의든 다양한 주장이 있을 수 있다고 생각한다. 다만 청와대든 행정부든 다같이 국익을 최대화 시킬까하는 관점에서 논의를 하고 있다"고 말했다.

김정관 "대미특별법 통과시 관세 유예 가능성 높아…인상 막는 데 총력" 9일 김정관 산업통상부 장관이 기자들과 만나 한미 관세 등 현안을 설명하고 있다. 산업통상부.

상호관세가 위헌 판결을 받을 경우 대응 전략에 대해서는 "내부적으로 전체 위헌, 부분 위헌, 합헌 등 시나리오별로 컨틴전시 플랜(비상 계획)을 가동 할 것"이라면서도 "구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.


대미 투자 프로젝트와 관련해서는 "에너지 분야, 원전 등 언론에서 다양한 얘기가 나오지만 특정 프로젝트 하나를 놓고 이야기하는 단계는 아니다"라며 "복수의 프로젝트를 두고 미국과 논의 중"이라고 밝혔다. 그는 "물리적으로도 법이 통과된 이후 발표하는 것이 타당하다"고 덧붙였다.


하워드 러트닉 미 상무부 장관과의 협의에 대해선 "일본은 별도 법안 없이도 프로젝트를 추진하는 반면 한국은 법 제정이 필요한 구조라는 점을 설명했다"며 "최근 여야가 3월 초까지 특별법 통과에 합의한 부분도 공유했고, 미국 측에서도 이를 높게 평가하는 분위기였다"고 전했다.


"자원 공기업 혁신 불가피…5극3특·석화 대책 속도"

김 장관은 이날 통상 현안 외에도 주요 산업 정책과 공공기관 이슈에 대해서도 언급했다. 그는 최근 전국을 돌며 추진 중인 'M.AX(제조 인공지능 전환)' 전략과 '5극 3특' 지역 성장 정책과 관련해 "사무실에서 보고받는 것보다 현장에서 듣는 목소리가 훨씬 생생하다"며 "특히 지역 청년들이 겪는 일자리와 삶의 문제는 정책 당국자로서 부끄러울 정도로 깊고 무겁게 느끼고 있다"고 말했다.


이어 "과감한 인센티브 방안과 지역별 산업 육성 방향에 대한 다양한 의견을 수렴 중이며, 관계 부처와 논의를 거쳐 구체적 방안을 발표할 것"이라고 밝혔다.


자원 공기업의 도덕적 해이 논란에 대해서는 강한 문제의식을 드러냈다. 김 장관은 "주무 장관으로서 책임을 느낄 정도로 심각하게 보고 있다"며 "21세기 공기업이라고 보기 어려운 행태들이 반복되고 있어 자원 공기업 혁신은 선택이 아니라 반드시 해야 하는 상황"이라고 말했다. 석유공사 해외 지사 횡령 의혹, 가스공사 인사 검증 논란 등과 관련해서도 "국민께 죄송하다는 말밖에 드릴 수 없는 상황"이라며 구조 개선 필요성을 강조했다.


원전 수출 체계와 관련해서는 한국전력과 한국수력원자력 간 역할 조정 문제를 두고 "현재 용역이 마무리 단계에 있으며 1분기 안에 정리해볼 생각"이라며 "양 기관 간 갈등이 원전 수출 경쟁력에 영향을 주지 않도록 팀코리아 차원에서 협업 체계를 유지하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "글로벌 원전 시장이 확대되는 상황에서 기회를 놓치지 않도록 하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.


석유화학 산업 구조조정 대책과 관련해서는 "대산 프로젝트가 가장 먼저 진행되고 있어 2월 말쯤 구체적 발표가 가능할 것"이라며 "석유화학 대책은 산업 전반이 아니라 지역별 특화 방식으로 단계적으로 발표할 계획"이라고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

산업 간 성장 불균형에 대한 지적에는 "반도체가 있어 다행이라는 생각을 한다"며 "문제는 반도체 하나에 의존하는 구조가 아니라 반도체와 같은 산업을 둘, 셋 더 만드는 것이 정부의 책무"라고 강조했다. 이어 "대·중소기업이 함께 성장하는 건강한 산업 생태계를 만드는 것이 핵심 과제"라고 덧붙였다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기