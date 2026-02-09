韓美 공군, 올해 첫 쌍매훈련 실시…13일까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 훈련 횟수, 8회서 4회로 조정

한미공군이 지난해 1월 공군 원주기지에서 공군 대대급 연합공중훈련 쌍매훈련을 실시하고 있다. 사진은 왼쪽부터 한 FA-50 2기, 미 A-10 2기, 한 KA-1 2기. 연합뉴스

한반도 내 한·미 전투기들이 양국 공군기지에서 교대로 실시하는 대대급 연합공중훈련인 쌍매훈련(Buddy Squadron)을 실시한다. 올해 첫 훈련이기도 하다.

공군은 9일 한미 조종사들이 최신 전술·전기·절차를 숙달하고 연합작전 수행능력을 향상하기 위한 목적에서 해당 훈련을 진행한다고 밝혔다. 훈련은 이날부터 오는 13일까지 닷새간 일정으로 오산기지에서 이뤄진다.

쌍매훈련은 지난 1991년, '우정훈련'이라는 이름으로 시작됐지만 1997년부터는 '쌍매훈련'으로 불리고 있다.

군에 따르면 올해 쌍매훈련은 각 훈련 차수별 참가전력을 2배 이상 확대하고 훈련 소티(sortie)도 대폭 늘리는 대신, 연간 훈련 횟수는 8회에서 4회로 조정해 실시할 계획이다.

올해 1차 훈련에는 한국 공군 121대대 및 111대대의 KF-16와 미 공군 35대대의 F-16이 참가한다. 또한 4·5세대 전투기 통합작전훈련을 위해 한국 공군 F-35A, FA-50 등도 참가한다.

이날 오산기지로 전개를 마친 대한민국 공군 조종사들은 오산기지 국지절차와 안전·보안 교육을 받는다. 이후 미군 조종사들과 함께 공대공 전술 공유, 4·5세대 전투기 통합작전 훈련 등을 실시할 예정이다. 훈련에는 현대전의 전훈 분석을 반영한 실전적 시나리오가 적용된다.

공군은 한·미가 교대로 우군(Blue Team)과 적군(Red Team)의 역할을 맡거나 한미 연합 편조를 구성하는 등 다양한 방식의 전술 훈련을 통해 연합작전능력을 신장하게 된다고 밝혔다.





훈련에 참가하는 KF-16 조종사 이승현(28) 대위는 "한미 조종사가 최신 전술을 공유하고 함께 비행하며 상호운용성을 강화할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

