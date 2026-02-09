김영훈 "조선업 르네상스, 사람의 르네상스 돼야"…울산서 조선 4사 등과 타운홀미팅

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고용노동부는 9일 울산 동구청에서 '조선업 르네상스, 함께 만드는 좋은 일자리' 타운홀미팅을 열었다고 밝혔다.

이번 행사는 지난달 23일 이재명 대통령의 '울산의 마음을 듣다' 타운홀미팅 후속조치다. 'K조선'의 부활이 단기 사이클에 그치지 않고 원하청 상생, 청년 숙련인력의 양성 및 지역사회 정착, 더 나아가 지역 소상공인의 동반성장 등 선순환으로 이어지는 실질적 해법을 모색하는 자리로 마련됐다.

김영훈 고용노동부 장관. 조용준 기자

AD

고용노동부는 이번 타운홀미팅에 조선 4사(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD현대삼호)의 원하청 노사 관계자, 미래 조선업 숙련인력으로 성장할 마이스터고 학생, 조선업과 공생하는 지역 소상공인 등 100여 명을 초청했다. 김종훈 울산동구청장, 변광용 경남 거제시장 등 지방정부 관계자, 울산 동구 지역구의 김태선 의원, 노사관계 전문가인 정흥준 서울과학기술교육대 교수, 박종식 한국노동연구원 박사도 함께 했다.

2시간 동안 진행된 행사에서는 김영훈 장관과 참석자들의 열띤 정책소통이 이어졌다. 참석자들은 ▲사내하청노동자 저임금 문제 등 노동여건 개선을 위한 대기업과 정부의 노력 촉구 ▲조선업 청년 취업 활성화를 위한 현장 맞춤형 직업훈련, 주거·생활 여건 개선 등 통합적 지원 필요성 ▲내국인 노동자 채용 확대를 통한 지역상권 활성화 등 다양한 고충과 정책제안을 전달했다.

김영훈 장관은 "K조선의 위상을 떨치고 있는 지금이 진정한 르네상스라고 말할 수 있으려면 우리 노동자들이 정당한 대우와 안전을 보장받는지, 떠나갔던 숙련공과 미래를 꿈꾸는 청년들이 울산과 거제로 다시 모여드는지, 조선소의 활기가 담장을 넘어 골목상권까지 전해지는지에 답할 수 있어야 한다"며 "조선업 르네상스는 '사람의 르네상스'가 되어야 한다"고 강조했다.

이어 "조선업과 지역경제의 지속가능한 발전을 위해서는 중앙·지방정부 그리고 현장의 노사가 함께 나서야 한다"고 덧붙였다.





AD

고용노동부는 이번 타운홀미팅에서 건의된 내용을 일자리 정책에 적극 반영할 계획이다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>