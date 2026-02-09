"N수생만 16만명"…의대 증원·지역의사제에 재도전 쏟아진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2027학년도 수능시험 N수생 16만명 전망

의대 증원·지역의사제, 상위권 재도전 자극

2026학년도 정시 탈락 규모가 전년보다 6.9% 늘면서 올해 치르는 2027학년도 대학수학능력시험에서 이른바 'N수생'이 다시 매우 증가할 것이라는 전망이 나온다. 의대 모집 인원 확대와 지역의사제 도입이 맞물리며 상위권 수험생의 재도전 심리를 자극하고 있다는 분석이다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 서울 종로구 경복고등학교에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. 아시아경제DB

9일 교육계에 따르면 전국 190여 개 대학의 2026학년도 정시 모집 선발 인원은 8만6004명으로 전년보다 9402명 줄었다. 반면 수험생의 총 지원 건수는 51만4873건으로 전년보다 1만8257건 늘었다.

출생아 수가 많았던 '황금돼지띠'(2007년생) 고3과 약 15만9000명에 달하는 N수생이 겹치면서 지원자는 증가했고 정시 모집 탈락 건수는 지난해 40만1210건에서 올해 42만8869건으로 2만7659건(6.9%) 늘어날 것으로 추산된다.

통상 정시 탈락 규모가 커질수록 다음 해 수능에 다시 도전하는 N수생도 증가하는 경향을 보인다. 여기에 의대 정원 확대와 2027학년도부터 도입되는 지역의사제까지 더해지며 올해 N수생 규모는 예년보다 늘어날 가능성이 크다는 관측이 나온다.

의대 모집 인원은 이르면 다음 주 최종 결정될 예정으로 올해보다 연간 700~800명가량 더 선발될 것이라는 전망이 제기된다. 실제로 의대 정원이 일시적으로 약 1500명 늘었던 2025학년도 수능에서는 N수생이 약 16만1000명으로 2004학년도 이후 최대치를 기록한 바 있다.

지역의사제는 의대 신입생 중 일정 비율을 선발해 등록금과 생활비를 지원하고 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무하도록 하는 제도다. 해당 의대 소재지나 인접 지역 중·고교 졸업자만 지원할 수 있어 지역 출신 최상위권 학생의 재도전 수요를 자극할 수 있다는 분석이다.

입시업계는 정시 탈락자 증가와 의대 관련 정책 변화를 근거로 올해 N수생 규모가 16만명 초반대에 이를 것으로 보고 있다.





또 수험생들이 재수를 결심하는 시점도 예년보다 빨라졌다는 분석이다. 연합뉴스에 따르면 한 대형 입시학원 관계자는 "수능 직후부터 재수를 선택하는 학생이 늘고 있다"며 "최근 분위기를 보면 N수생이 예년보다 최대 10% 정도 늘 수 있다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

