임영웅, 9월 고양서 두 번째 스타디움 공연

25만2000명 '영웅시대'와 전국투어 마무리

임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 전국투어 '아임 히어로(IM HERO)'를 마무리하고 오는 9월 스타디움 공연으로 돌아온다.

소속사 물고기뮤직은 임영웅이 9월 중 고양종합운동장에서 단독 콘서트 '아임 히어로-더 스타디움 2'를 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 공연은 2024년 5월 서울월드컵경기장에서 열린 무대 이후 선보이는 임영웅의 두 번째 스타디움 콘서트다.

임영웅은 6~8일 부산 벡스코에서 열린 공연을 끝으로 전국투어의 마침표를 찍었다. 이번 투어는 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전 등을 거치며 총 24회 개최됐다. 투어 기간 임영웅은 25만2000명의 관객을 동원했다.

부산 공연에서 임영웅은 '런던 보이(London Boy)', '그댈 위한 멜로디' 등을 가창하며 3면 스크린과 공식 응원봉 맵핑 등 화려한 무대 연출을 선보였다. 공연 마지막 회차에서 다음 스타디움 공연 티저 영상을 깜짝 공개하며 팬들의 기대를 모았다.





임영웅은 "영웅시대 덕분에 행복했고 감사하다"며 "늘 이 자리에서 변함없이 여러분을 위해 노래하겠다"고 전했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

