삼성생명, '삼성 The퍼스트 건강보험S' 개정 출시

검사부터 치료 과정 통합 보장 강화

암·순환계 통합치료비 확대

방사선 리간드 치료 등 비급여 항암치료도 보장



삼성생명은 9일 암과 주요 순환계질환 치료 과정을 대비할 수 있도록 보장을 강화한 '삼성 The퍼스트 건강보험S'를 개정 출시한다고 밝혔다.

지난해 출시한 이 상품은 가족이 함께 가입하고 일정 요건을 충족하는 경우 보험료를 할인해주는 '가족결합할인', 고객의 건강상태가 개선되면 보험료가 낮아지는 '무사고고객 계약전환' 제도가 특징이다. 이를 바탕으로 삼성생명의 대표적인 종합 건강상품으로 고객들의 높은 관심을 받아왔다. 10일에 개정 출시되는 이번 상품은 통합 치료비 보장과 최신 의료기술 보장을 확대해 경쟁력을 높였다.

삼성 The퍼스트 건강보험S은 암과 주요 순환계질환 치료에 필요한 핵심 보장을 하나의 구조로 통합했다. 먼저 종합병원 이상 의료기관에서 발생하는 치료비를 연간 가입금액 한도 내에서 보장하는 '암통합치료(종합병원이상)특약AT'을 신설해 영상·정밀검사, 수술, 항암약물치료, 방사선치료, 통증완화치료, 재활치료 등 치료 과정을 대비할 수 있도록 했다.

또한 '전액본인부담(비급여포함) 암통합치료(종합병원이상)특약AT'으로 전액 본인 부담이 발생하는 로봇수술, 일부 표적·면역 항암치료, 양성자 방사선치료 등 비급여 영역까지 대비할 수 있도록 했다. 이와 함께 뇌혈관·심장 질환 등 순환계질환 치료비 부담을 줄이기 위해 수술, 혈전용해치료, 급여 혈전제거술, 중환자실 치료, 재활치료 등을 보장하는 '주요순환계질환통합치료(종합병원이상)특약AT'도 마련했다.

최근 암 치료 분야에서는 암세포를 정밀 타격하는 표적 치료가 확대되고 있다. 특히 방사선 동위원소를 활용하는 '방사선 리간드 치료'와 같은 신의료기술이 빠르게 도입되고 있다. 다만 이들 치료는 비급여 항목이 많아 치료비가 고액인 경우가 많다. 이에 삼성생명은 '표적항암약물·특정표적방사선허가치료특약'을 신설해 고액 비급여 항암 치료에 대한 경제적 부담을 덜수록 했다.





이 상품은 만 15세부터 최대 75세까지 가입할 수 있으며, 납입기간은 10년·15년·20년·30년 중 선택할 수 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

