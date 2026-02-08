국가AI전략위 "한-UAE 'AI·디지털 미래 동맹' 가속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MGX 소버린 AI 생태계 구축 방안

한국형 스마트 항만 공동사업 발굴

국가인공지능전략위원회가 아랍에미리트(UAE)와 양국 간 '인공지능(AI)·디지털 미래 동맹' 구체화에 나섰다.

왼쪽부터 조준희 KOSA 회장, 임문영 국가AI전략위 부위원장, MGX 관계자. 국가AI전략위 제공

국가AI전략위는 임문영 부위원장이 지난 5일 아부다비 AI 특화 투자기업 MGX의 데이비드 스콧 최고전략책임자(CSO)와 만나 'AI 투자 사절단'의 조속한 한국 방문에 합의했다고 8일 밝혔다. MGX는 아부다비의 AI·첨단기술 전문 투자기업으로 최소 투자 단위가 2억5000만달러, 투자 범위는 건당 5억~20억달러에 이른다.

임 부위원장은 아부다비의 공공서비스 혁신 거점인 '탬(TAMM) 팩토리'를 방문해 아흐메드 타밈 알 쿠탑 정부역량강화부(DGE) 의장(장관)과도 면담했다. 같은 날 저녁에는 UAE 주재 우리 진출 기업과 공공기관, UAE 방문에 동행한 AI·우주 관련 기업 관계자들을 초청해 만찬 간담회를 열었다.

이튿날에는 UAE 항만물류 거점인 칼리파항을 찾아 첨단 항만 시설을 시찰했다. 방문단은 한국의 세계 일류 항만 운영 시스템과 자동화 기술을 소개했다. 양측은 한국형 스마트 항만 솔루션이 UAE의 물류 허브 경쟁력을 극대화할 수 있다는 점에 공감하면서 공동 사업 발굴을 위해 소통하기로 했다.





임 부위원장은 "이번 일정은 한국과 UAE 정상 간 두터운 신뢰를 기반으로 소버린 AI부터 공공서비스 혁신, 스마트 물류에 이르기까지 한-UAE AI·우주 동맹의 실질적 협력 뼈대를 세웠다"며 "우리 기업들이 UAE를 발판 삼아 중동을 넘어 글로벌 미래 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 후속 조치를 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

