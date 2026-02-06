영천시의회, 제250회 임시회 폐회…1차 추경 의결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영천시의회(의장 김선태)는 6일 열린 제250회 임시회 제3차 본회의를 끝으로 12일간의 의사일정을 마무리했다.

이날 본회의에서는 2026년도 영천시 제1회 추가경정예산안에 대한 최종 의결이 이뤄졌다.

이번 1차 추경예산안은 일반 및 기타특별회계 1조591억원(기정액 대비 125억5300만원 증액)과 상수도사업특별회계 396억원(기정액 대비 4억8000만원 감액)을 포함한 총 1조987억여원 규모로 편성됐으며 집행부에서 제출한 안대로 모두 원안 가결됐다.

이갑균 예산결산특별위원장은 "재원이 추경 목적에 맞게 지역 현안 사업 등 적재적소에 효율적으로 편성됐는지 면밀히 검토했으며, 각종 사업의 효율성과 시급성, 타당성 등을 충분히 고려해 심사했다"고 밝혔다.





김선태 의장은 "확정된 예산이 적재적소에 신속히 집행돼 시민의 삶에 실질적인 힘이 될 수 있도록 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.





