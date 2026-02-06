신보중앙회, 자영업자 재기 지원…채권 2976억원 매각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새도약기금과 채권 양수도 계약

1차 매각으로 2만7609건 이전

신용보증재단중앙회(신보중앙회)가 지역신용보증재단과 새도약기금 간 2976억원 규모의 채권 양수도 계약을 체결한다고 6일 밝혔다.

신보중앙회와 지역신보는 장기 연체 중인 개인·자영업자의 재기를 돕기 위해 새 정부 출범 이후 설립된 새도약기금과 지난해 10월 협약을 맺었다. 이어 올해 초에 내부 전산 구축과 매뉴얼 배포를 완료했으며, 운영위원회 의결 등을 통해 1차 매각 대상을 확정했다.

1차 매각을 통해 기금으로 이전하는 지역신보 채권은 2만7609건, 2976억원 규모이며, 매각을 통해 약 2만3708명의 채무자가 재기 지원 기회를 얻게 될 전망이다. 신보중앙회는 이번 1차 매각을 시작으로 기금을 통한 장기 연체 채권 정리를 지속 추진할 계획이다.





원영준 신보중앙회 회장은 "과도한 채무로 경제적 활동이 중단된 소상공인들이 기금을 통해 다시금 우리 경제의 일원으로 복귀할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라며 "재기 소상공인들의 재도약을 위해 지원받을 수 있는 보증을 마련하기 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

