셀트리온제약, '트룩시마 류마티스내과 심포지엄' 개최

호산구 육아종증 다발혈관염 등 급여 기준 확대

트룩시마 유효성·안전성 임상 근거 알려



셀트리온제약은 5일 서울 중구 웨스틴 조선 서울 라일락홀에서 국내 류마티스내과 전문의를 대상으로 '트룩시마 류마티스내과 심포지엄'을 개최했다고 6일 밝혔다.

5일 웨스틴 조선 서울 라일락홀에서 열린 '트룩시마 심포지엄'에 참가한 전문의들이 강연을 듣고 있다. 셀트리온제약

이번 심포지엄은 지난해 9월과 10월 건강보험심사평가원으로부터 각각 요양급여를 인정받은 호산구 육아종증 다발혈관염과 다발성 근염 및 피부근염의 급여 기준 확대 내용을 공유하고, 트룩시마(성분명 리툭시맙)의 유효성 및 안전성 관련 임상적 근거를 알리기 위해 마련됐다.

심포지엄은 두 개 세션으로 진행됐다. 첫 번째 세션은 혈관염을 주제로 최찬범 한양의대 교수가 좌장을 맡았다. 김현숙 순천향의대 교수가 자가면역 류마티스 질환에서 B세포의 병태생리적 기전과 이에 따른 B세포 치료의 유효성을 소개했다. 이어 리툭시맙 처방이 필요함에도 급여 적용이 되지 않는 질환을 중심으로 리툭시맙 급여 확대 필요성을 의료진에게 설명했다. 이상원 연세의대 교수는 ANCA(항호중구세포질항체) 혈관염 치료에서 최신 지견 및 트룩시마의 임상적 경험에 대해 공유했다.

두 번째 세션은 이은영 서울의대 교수가 좌장을 맡아 근염에 대한 내용을 다뤘다. 이연아 경희의대 교수가 근염 치료의 최신 지견에 대해 공유하며 근염 치료 과정에서 리툭시맙 사용의 유효성을 설명했다.

트룩시마는 항체 블록버스터 의약품 맙테라(미국 제품명 리툭산)의 바이오시밀러로, 2017년 2월 국내 출시됐다. 그동안 혈액암의 일종인 비호지킨스 림프종 및 류마티스 관절염 등의 치료에서 사용됐고, 이번 급여 기준 확대로 처방 범위가 넓어졌다.





셀트리온제약 관계자는 "호산구 육아종증 다발혈관염과 다발성 근염, 피부근염에서 리툭시맙의 치료 효과는 여러 연구 및 임상 경험을 통해 보고돼 왔으나 급여 적용이 제한적이었다"며 "이번 요양급여 확대로 의료진과 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 수 있길 바란다"고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

