본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[칩톡]레거시 반도체, 피지컬 AI 시대 '업턴' 전망…韓은 진입 난항

박준이기자

입력2026.02.07 08:00

시계아이콘02분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

피지컬 AI·전력 인프라 확산에 레거시 반도체 수요 회복
글로벌 IDM은 증설 가속…중국·미국·유럽 선점 경쟁
메모리·선단 공정에 쏠린 한국, 공정·인력 한계 직면

한때 '구형 공정'으로 분류됐던 레거시 반도체가 '피지컬 AI' 시대가 도래하면서 다시 각광받고 있다. 차량·군수·우주·항공 등 전통적 수요에 더해 신규 수요가 본격화될 경우 레거시 반도체가 다시 성장 국면에 들어설 수 있다는 전망도 나온다. 미국, 중국, 유럽 등 세계적인 기업이 변화에 뛰어드는 한편, 메모리와 선단 공정 중심으로 쏠려 있는 한국은 레거시 반도체 영역에서 설계·양산 역량이 취약하다는 지적도 나온다.


7일 산업계에 따르면 저궤도 위성과 군사용·산업용 로봇, 차량·전력 반도체 등에 쓰이는 레거시 반도체가 다시 산업의 전면에 등장하고 있다. 28㎚(1㎚=10억분의 1m) 이상 공정으로 생산되는 레거시 반도체는 7㎚ 이하 초미세 공정에서 생산되는 선단 공정 반도체와의 공정 미세화 경쟁에서는 뒤처져 있지만, 높은 안정성과 수율을 확보한 것이 특징이다.


[칩톡]레거시 반도체, 피지컬 AI 시대 '업턴' 전망…韓은 진입 난항
AD

차량·로봇·우주·방산용 반도체는 극저온과 고온, 방사선 환경에서도 안정적으로 작동해야 한다. 이 때문에 공정 미세화보다 내구성과 신뢰성이 더 중요한 영역에서 활용돼왔다. 특히 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 당시 차량용 MCU와 전력 반도체 등 레거시 공정 기반 부품의 수급 문제가 전 세계 자동차 산업에 타격을 미치면서, 레거시 반도체를 비롯한 범용 부품의 중요성이 다시 부각됐다.


'피지컬 AI' 떠오르며 주목받는 레거시 반도체

[칩톡]레거시 반도체, 피지컬 AI 시대 '업턴' 전망…韓은 진입 난항

이러한 특성은 최근 피지컬 AI가 부상하며 더욱 부각되고 있다. 인공지능(AI) 연산 자체에는 선단 공정 반도체가 사용되지만, 로봇의 액추에이터·서보모터·전력 변환·제어 계통에는 대부분 레거시 반도체가 들어가기 때문이다. 미국의 제조업 부흥 정책과 대규모 세액공제, 저궤도 위성 통신과 로봇·피지컬 AI, 전력 인프라 투자가 맞물리며 2026년 이후 레거시 반도체가 다시 상승 사이클에 진입할 가능성이 크다는 전망도 나온다. 특히 데이터센터와 전력 인프라 분야에선 전력 효율을 좌우하는 레거시 기반 전력 반도체의 중요성이 커지고 있다.


레거시 반도체 산업의 또 다른 특징은 높은 진입장벽이다. 제품 단가는 수백~수천 원 수준으로 낮지만, 한 번 개발되면 10~15년 이상 장기 공급되는 구조다. 대규모 자본 투입과 장기 고객 확보 없이는 신규 진입이 사실상 불가능하다. 이 때문에 글로벌 시장은 텍사스인스트루먼츠, ST마이크로일렉트로닉스, NXP, 아날로그 디바이스 등 연 매출 10조원 이상 글로벌 IDM(종합 반도체 기업)들이 장악하고 있다.


[칩톡]레거시 반도체, 피지컬 AI 시대 '업턴' 전망…韓은 진입 난항

이 같은 업체들은 최근 생산능력을 확대하는 추세다. 미국의 IDM 기업인 텍사스인스트루먼츠는 6년간 약 600억달러의 설비투자를 단행하며 200㎜ 웨이퍼 중심이던 생산라인을 300㎜로 전환하고 있다. 300㎜ 공정으로 바뀔 경우 칩 생산량이 약 2.5배 증가해 단가와 비용 구조가 달라질 것으로 보인다.


스페이스X에 스타링크 위성용과 사용자 단말기용 칩을 10년간 공급해온 유럽 최대 반도체 기업 ST마이크로도 최근 주목받고 있다. 회사는 10년간 스타링크 위성 네트워크에 무선주파수(RF) 안테나 칩 50억개 이상을 공급했으며, 향후 2027년까지 같은 규모의 물량을 추가로 공급할 가능성이 제기됐다.


한편에서는 중국 기업들이 저가 공세를 펼치며 점유율을 높이고 있다. 중국은 미국의 제재 속에 반도체 굴기에 차질을 빚으면서 레거시 반도체 분야를 우회로로 택했다. 정부가 막대한 투자를 지속하면서 글로벌 반도체 시장에서 입지도 확대됐다. 28㎚ 이상의 레거시 반도체에서 중국의 생산능력 비중은 2028년 32%까지 확대될 것으로 전망된다.


필요성 커지지만…韓 '공정·인력' 모두 부족

글로벌 산업 전반에서 레거시 반도체 수요 회복이 점쳐지면서 국내에서도 전력 반도체를 중심으로 생태계 조성이 필요하단 목소리가 나온다. 정부 역시 부산·울산·경남 지역을 '전력반도체 특화단지'로 개발해 올해부터 연구개발과 산업 생태계 조성을 본격화하겠다는 구상이다.


그러나 업계에선 현실적으로 국내에서 산업 육성 자체가 어렵다는 비판적인 시각도 감지된다. 고전압 전력 반도체 공정에는 대규모 초기 투자와 장기 수요 확보가 필수적이지만, 국내에는 이를 감내할 수 있는 기업과 생태계가 제한적이라는 것이다. 산업 특성상 후발주자가 시장에 진입해 가격 경쟁으로 기존 사업자를 밀어내기 어려운 구조이기도 하다. 게다가 국내 반도체 인력 양성 체계는 메모리와 선단 공정 중심으로 구축돼 있어, 비메모리·레거시 공정 분야로 흡수될 연구·엔지니어 풀 자체가 부족하다는 지적도 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

경희권 산업연구원 연구위원은 "글로벌 데이터센터 전력 구조가 고전압 직류 기반으로 전환되면서 전력 반도체 공정은 이미 18㎚ 수준까지 진입했지만, 갈륨나이트라이드(GaN) 웨이퍼를 양산할 수 있는 역량은 국내에서 찾기 어렵다"며 "전력 반도체는 초기 투자 대비 단가가 낮고 제품 수명이 길어 후발주자의 시장 진입이 쉽지 않은 만큼, 한국이 레거시 반도체 확대를 통해 경쟁력을 확보하기에는 구조적 한계가 뚜렷하다"고 말했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기