이 대통령 "독과점으로 고물가 강요…공권력 총동원해 시정"

이 대통령, 5일 국무회의
韓 빵값 비싸…"담합 때문"
'가격조정 명령제도' 검토
이재명 대통령은 5일 불안정한 장바구니 물가의 원인으로 '담합'을 꼽고 "독과점으로 국민에게 고물가를 강요한다"고 질타했다. 그러면서 "국가 공권력을 총동원해 반드시 시정하길 바란다"고 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 "물가가 여전히 문제"라며 이같이 말했다. 이 대통령은 "소비자물가가 5개월 만에 최저치인 2%가 됐다고 한다. 5개월 만에 가장 낮다"면서도 "쌀값을 포함한 먹거리 물가는 여전히 불안한 모습"이라고 평가했다.
이 대통령은 최근 검찰이 적발한 밀가루·설탕 가격 담합 사건도 언급했다. 이 대통령은 "우리나라 빵 가격이 다른 나라에 비해 엄청 비싸다는데 밀가루와 설탕 가격 요소도 있는 것 같다"며 "국제 밀값이 폭락해도 국내 밀가루 가격이 올랐다는 얘기도 있다. 담합 때문일 것"이라고 비판했다.
이와 관련해 이 대통령은 "담합으로 가격을 올렸으면 내려야 한다"며 "잠깐 사과하고 할인 행사하고 모른 척 넘어간다"고 지적했다. 그러면서 "이번에는 그런 일이 없게 끝까지 철저하게 관리하라. 가격조정 명령제도도 활용해야겠다"고 주문했다.
또 이 대통령은 "생리대 가격도 내려가는 것 같다"며 "얼마든지 할 수 있는데 안 한 것"이라고 질책했다. 앞서 이 대통령은 국내 생리대 가격이 해외보다 지나치게 비싸다고 여러 차례 지적한 바 있다. 이후 각종 기업에서 가격을 대폭 내린 중저가 생리대를 출시하기 시작했다. 이 밖에도 이 대통령은 과일, 농산물, 축산물 물가에 구조적인 문제가 있다고 꼬집었다.
지금 뜨는 뉴스
이 대통령은 비정상적인 물가 상황에 대해 "국가 시스템의 문제"라면서 "특정 기간에 집중적으로 물가 문제를 관리할 태스크포스(TF)를 만들면 어떻겠느냐. 지금까지 안 쓴 새로운 방법을 발굴해야 할 것 같다"고 설명했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>