파두, 305억 규모 SSD 공급계약 체결

파두는 5일 글로벌 항공우주 업체와 305억4097만8720원 규모의 SSD 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

계약금액은 305억4097만8720원 수준으로 최근 매출액(435억274만4974원)의 70.20%다.





계약기간은 2028년 3월1일까지다.





