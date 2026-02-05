장동혁 "당대표 사퇴, 전당원투표로 결정…누구든 정치생명 걸고 요구를"

장동혁 대표, 거취 관련 기자회견

장동혁 국민의힘 대표는 3일 한동훈 전 대표 제명을 둘러싸고 한동훈계·소장파 모임 일각에서 제기되는 당대표직 사퇴·재신임 요구와 관련 "누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 내게 사퇴나 재신임을 요구한다면 곧바로 전 당원 투표를 실시할 것"이라면서 "(전 당원 투표에서) 당원들이 사퇴하라고 하거나, 재신임받지 못하면 당 대표직을 내려놓고 국회의원직도 사퇴할 것"이라고 말했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "정치는 변명하거나 지적하는 자리가 아니라, 자기가 말한 것에 대해서 책임지는 자리다. 내게 사퇴·재신임 요구를 하는 국회의원이나 지방자치단체장들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다"면서 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.2.5 김현민 기자

AD

장 대표는 먼저 한 전 대표 제명건에 대해선 "당원게시판 문제는 전당대회 때부터 당원들에게 약속한 문제"라며 "혹시라도 당무감사위원회나 윤리위원회에서 잘못 판단한 사실이 있다면 재심위원회를 통해 바로잡을 수 있도록 했지만 (한 전 대표는) 아무런 소명 절차도 거치지 않았고, 결국 당헌·당규에 따라 최고위에서 제명안이 최종 의결됐다"고 전했다.

이어 그는 "당원게시판 문제는 당무감사위와 윤리위에서 당헌·당규에 정해진 절차 따라 정해진 것이고, 최고위원회에서도 논의를 거쳐 의결된 사안"이라며 "당헌·당규 정한 절차 따른 것이 만큼 (제명 과정에) 어떠한 하자도 발견하기 어렵다고 생각한다"고 했다.

장 대표는 아울러 "익명게시판에 누군가가 익명으로 올린 글의 내용을 뒤늦게 문제 삼는 것이 아니"라며 "당시 국민의힘은 여당이었고, 여당의 대표나 가족이 관련된 문제로 사실상 여론조작이라는 것이 이 사건의 본질이다. 또 이것이 당내에서 오랜 기간 해결되지 않으며 당내 갈등을 계속해서 키워왔다는 게 이 사건의 본질"이라고 짚었다.

장 대표는 "당무감사위와 윤리위의 결정을 기반으로 당의 최고 의사결정 기관인 최고위에서 최고위원의 자유로운 의사를 따라 결정한 것을 두고 모든 책임을 당 대표에게 물어 사퇴를 요구하거나 재신임을 요구하는 것은 온당치 않다고 생각한다"면서 "그런데도 내일까지 당 대표직에 대한 사퇴 및 재신임 목소리가 있다면 이를 받아들일 것"이라고 했다.





AD

또 장 대표는 "다만 당 대표는 당원이 선출한 자리로 진퇴를 결정할 수 있는 것은 당원밖에 없다. 사퇴나 재신임 요구는 당 대표의 리더십에 대한 도전이 아니라 당원들에 대한 도전"이라며 "소장파라면, 개혁파라면, 혁신파라면 말로서 정치하는 게 아니라 자기가 말한 것에 대한 책임 지는 것이 소장파다운, 혁신파다운, 개혁파다운 모습일 것"이라고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>