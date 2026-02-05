라이나생명, 토스와 '다이렉트토스건강생활치아보험' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

치아관리점수 높으면 보험료 깎아줘

라이나생명보험은 5일 모바일 금융 플랫폼 토스와 손잡고 치아 관리점수에 따라 보험료를 할인해주는 '(무)다이렉트토스건강생활치아보험(갱신형)'을 출시했다고 5일 밝혔다.

고객 치아 관리 점수에 따라 합리적인 보험료를 제안하며 충전 치료부터 소액 치과 치료까지 든든하게 보장하는 게 특징이다.

토스 애플리케이션에서 확인할 수 있는 건강생활점수(한국평가데이터 제공) 중 하나인 치아관리점수를 보험료 할인과 연계한 최초의 상품이기도 하다.

토스 앱을 통해 가입 시 점수에 따라 최초 계약에 대해 최대 13%까지 보험료를 아낄 수 있다.

충전 치료의 경우 금·도재(13만원), 아말감(1만원) 등 재료나 개수 제한 없이 보장하며, 크라운 치료는 2년 이내 연간 3개 한도로 20만원을 지급한다.





가입 가능 연령은 20세부터 60세까지다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

