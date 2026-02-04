[내일 날씨]수도권 미세먼지 '나쁨'…곳곳에 '비·눈'

목요일인 5일 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다.
제주도에는 늦은 새벽부터 아침 사이 비가 내리고, 서울과 경기 북부·남동부에는 오전에 비가 내리겠다.
그 밖의 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전북, 전남 해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 서울·경기 북부·남동부·강원 내륙·산지, 제주도 모두 1㎜ 미만이다.
예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙·산지 1㎝ 안팎이다.
아침 최저기온은 -4∼4도, 낮 최고기온은 5∼15도로, 평년(최저 -11∼0도, 최고 2∼9도)보다 높겠다.
지역별 날씨(최저~최고기온)는 ▲ 서울(0∼8) ▲ 인천(0∼6) ▲ 수원(-1∼8) ▲ 춘천(-4∼7) ▲ 강릉(2∼11) ▲ 청주(-1∼10) ▲ 대전(-2 ∼11) ▲ 세종(-2∼10) ▲ 전주(1∼12) ▲ 광주(2∼13) ▲ 대구(-2∼14) ▲ 부산(4∼14) ▲ 울산(-1∼15) ▲ 창원(2∼14) ▲ 제주(8∼15) 수준을 보이겠다.
강원 동해안·산지와 일부 경상권은 대기가 매우 건조하겠고, 바람도 강하게 불 것으로 예상돼 화재에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다. 다만 수도권·강원 영서·충청권 밤에
일시적으로 '매우 나쁨', 강원 영동은 밤에 '나쁨'으로 예상된다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
