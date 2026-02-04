대구교육청, 학교폭력 전담조사관 155명 위촉…퇴직 교원·경찰 등 상담 전문가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시교육청은 4일 호텔 수성에서 '2026 학교폭력 전담조사관 위촉식'을 개최했다.

이번에 위촉된 전담조사관은 155명으로 퇴직 교원 및 경찰을 비롯해 청소년 선도·보호·상담 분야의 풍부한 경험을 갖춘 전문가들로 구성됐다.

위촉된 대구교육청 학교폭력 전담조사관

이날 시교육청은 조사관들의 사안 조사 역량을 강화하기 위해 활동 우수 사례 공유, 학교폭력의 교육적 해결 방안, 사안 대응 지침 등에 관한 연수도 함께 진행했다.

학교폭력 사안 처리의 전문성과 공정성을 높이기 위해 도입된 전담조사관은 오는 3월 1일부터 1년간(2027년 2월말까지) 활동하게 된다. 이들은 학교폭력 접수 시 중립적이고 객관적인 조사를 수행하며, 그 결과를 학교폭력 전담기구 및 사례 회의, 심의위원회 등에 보고하는 역할을 맡는다.





강은희 대구교육감은 "올해부터 중점 시행하는 '관계회복 숙려제'와 '화해 중재단'을 통한 학생 간 갈등의 교육적 해결 노력이 전담조사관의 전문적이고 체계적인 조사 활동과 어우러져 학교 생활교육 정상화에 한걸음 더 나아가길 기대한다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

