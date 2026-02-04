우원식 의장 "지방분권형 개헌"…김경수 "균형성장 차질없게"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우 의장, 국회서 김 지방시대위원장 접견

우원식 국회의장은 4일 국회에서 김경수 지방시대위원장을 만나 지방분권을 헌법에 담는 등 합의 가능한 개헌을 위해 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다.

김경수 지방시대위원회 위원장이 4일 국회에서 우원식 국회의장을 방문해 지방 소멸 문제 해결을 주제로 대화하고 있다. 연합뉴스

AD

우 의장은 이날 "지방분권은 지속가능한 대한민국을 위해 반드시 추진해야 할 과제"라며 이같이 말했다.

우 의장은 "중앙정부에 과도하게 집중된 권한과 재정을 분산하는 지방분권형 개헌 논의가 전국 각지에서 이뤄지고 있다"면서 "지방시대위가 다양한 목소리를 듣고 제안해달라"고 당부했다.

또 "여야 모두 개헌 언급을 시작한 만큼 개헌의 문을 여는 개헌은 얼마든지 가능하다"며 "지방분권형 개헌을 포함해 국민 기본권 강화 등 합의 가능한 개헌이 이뤄질 수 있도록 국회의장으로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "이재명 정부의 5극 3특 전략과 행정통합법의 조속한 처리 등을 국회가 잘 뒷받침하겠다"고 약속했다.

이에 김 위원장은 "지방분권 개헌안은 여야가 공히 함께 말해왔던 만큼 논의를 잘 이어 나갈 수 있길 바란다"며 "합의 가능한 개헌을 가능한 한 이른 시일 내에 추진할 수 있기를 바란다"고 화답했다.





AD

이날 접견에는 지방시대위 김명섭 비서실장, 국회 조오섭 의장비서실장, 곽현 정무수석비서관, 이원정 정책수석비서관, 박태서 공보수석비서관 등이 참석했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>