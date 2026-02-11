본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독]‘경찰 전관’ 전성시대…8대 로펌에 290명

구채은기자

변선진기자

최태원기자

입력2026.02.11 11:10

수정2026.02.11 11:15

시계아이콘02분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

<중수청 시대, 몸값 오른 경찰上> 로펌 경찰 인맥 해부
고위직은 물론 팀장급도 영입
경찰대 출신·변호사 특채 집중
경제·지능·사이버 수사 경력 선호
김앤장 60명·세종 30명 규모
새 형사사법 시스템 변화 대응
수사흐름·조직 문법 동시 이해
‘전관 경찰’ 수요 더 늘어날 것

[단독]‘경찰 전관’ 전성시대…8대 로펌에 290명
AD

대형 로펌 8곳이 고문·전문위원 등의 이름으로 최소 290여명에 달하는 경찰 전관 인력을 확보하고, 중대범죄수사청(중수청)·공소청 출범 이후 맞게 될 새로운 형사사법 시스템 변화에 대응하고 있는 것으로 파악됐다. 경찰청장·지방청장 등 고위직을 고문으로 두는 것은 물론 일선 팀장(경감)·반장(경위)급까지 영입 대상을 확대하면서 규모뿐 아니라 직급 구성도 세분화되는 흐름이다.


11일 아시아경제 취재 결과 8대 로펌(광장·김앤장·세종·율촌·지평·태평양·화우·YK, 가나다 순)에는 290명 이상의 경찰 출신 전문 인력이 활동 중이다. 이들 로펌은 홈페이지와 홍보 자료를 통해 "불입건 결정 유도", "불송치·각하 결정 도출" 등의 문구를 전면에 내세우며 경찰 전관 영입 성과를 적극적으로 알리고 있다. 형사 사건의 첫 관문인 경찰 수사 단계에서 불송치 결정을 받아야 사건을 깔끔하게 마무리할 수 있다는 인식이 확산하면서 경찰 전관 수요가 빠르게 늘고 있기 때문이다.


로펌들의 경찰 영입 키워드는 '경찰대 출신'과 '변호사 특채'로 요약된다. 경제범죄·지능범죄·사이버수사 등 전문 부서에서 근무한 이력이 있는 인물들이 특히 선호된다. 한 현직 경찰서 정보과장은 "경찰대 출신 수사과장이 법률 검토를 맡는 변호사 특채 팀장을 신뢰하고, 그 성과를 발판 삼아 요직을 거쳐 결국 로펌으로 옮기는 사례를 자주 본다"고 전했다. 특히 검경 수사권 조정(2021년), 이른바 검수완박(2022년)을 거쳐 올해 중수청·공소청 출범까지 예정되면서, 변호사 자격을 보유했거나 금융범죄수사대 등에서 실무 경험을 쌓은 경찰 출신 인력의 몸값은 더욱 높아지고 있다. 수사 흐름과 조직 문법을 동시에 이해하는 '전관 경찰'에 대한 수요가 당분간 계속 증가할 것이라는 전망이 나온다.


김앤장은 경기지방경찰청장(현 경기남부경찰청장) 출신 최동해 변호사(사법연수원 15기)를 중심으로 경찰 수사 대응팀을 운영하고 있다. 전 전남지방경찰청장 백승호 변호사(23기), 경찰청 차장을 지낸 김귀찬 변호사(23기)도 팀의 축을 이룬다. 서울경찰청 수사과장과 경찰수사연구원장을 지낸 김근식 변호사(27기), 서울경찰청 수사과장을 역임한 최종혁 변호사(34기) 등도 포함돼 있다. 김앤장의 경찰 출신 인력은 60여명 안팎으로 추산된다.


광장은 전 경찰청장 출신 이성한 고문을 중심으로 '경찰수사대응팀'을 운영하고 있다. 서울노원경찰서장을 지낸 정채민 변호사(34기)가 팀을 이끈다. 경기남부경찰청 광역수사대 출신 이동훈 변호사(변시 1회), 경찰청 특수수사과 팀장을 지낸 김승현 변호사(42기), 서울강남경찰서 형사과장을 역임한 이권규 변호사(변시 2회) 등이 팀에 포진해 있다. 팀 규모는 24명이다.


세종은 2021년 대형 로펌 가운데 처음으로 경찰 출신 변호사들로 구성된 '경찰팀'을 출범시켰다. 경찰대 출신으로 강남경찰서장과 국가수사본부 사이버수사기획과장을 지낸 이재훈 변호사(36기)가 팀을 이끌고 있다. 경찰청 정보국과 지능·경제·사이버범죄 수사 실무를 거친 이춘삼 변호사(경찰대 15기·변시 4회), 국가수사본부와 공수처 근무 경력을 보유한 정윤도 변호사(경찰대 16기·변시 8회)도 활동 중이다. 세종 경찰팀은 현재 30여 명 규모다. 태평양은 대전경찰청장을 지낸 최현 변호사(20기)를 중심으로 형사그룹을 운영하고 있다. 부산경찰청 경무기획과 총경 출신 김대현 변호사(45기), 수원남부경찰서 수사과 영장심사관을 지낸 안무현 변호사(변시 1회), 서울서초경찰서 통합형사팀장을 역임한 이성원 변호사(변시 8회) 등이 형사 사건 대응을 맡고 있다. 태평양의 경찰 출신 변호사는 18명이며, 고문·위원 규모는 공개하지 않았다.


율촌 형사팀에는 경찰 출신 인력 25명이 몸담고 있다. 인천·울산경찰청장과 경찰청 홍보담당관을 지낸 유진규 고문을 구심점으로, 경찰청 특수수사과 총경 출신 최인석 변호사(35기), 경기남부청 반부패수사대 출신 문상영 변호사(변시 3회) 등이 활동하고 있다. 경찰대 출신 파트너로는 권성국 변호사(40기), 허우영 변호사(변시 6회), 이대식 변호사(변시 7회)가 있으며, 검·경 경력을 모두 갖춘 김기왕 변호사(46기)도 포함돼 있다.


중대형 로펌의 경찰 인재 영입전도 활발하다. 화우는 2021년 형사대응그룹 내에 경찰수사 대응팀을 신설해 현재 25명 규모로 운영 중이다. 경찰청 주요 수사 보직을 거친 허영범 전 부산경찰청장과 이규문 전 부산지방경찰청장이 고문으로 참여하고 있다. 실무진에는 경찰대 출신 판사로 법원행정처와 수원고등법원, 서울중앙지방법원에서 근무한 박동복 변호사(경찰대 16기 수석·연수원 35기)가 포함돼 있다. 김균민 변호사(경찰대 18기·연수원 38기), 조현석 변호사(경찰대 20기·변시 1회) 등도 경찰 수사 대응을 맡고 있다. 지평은 경찰대 출신 김선국 변호사(변시 2회)를 중심으로 경찰팀을 운영하고 있다. 김 변호사는 서울고법 형사부 재판연구원과 충남경찰청 근무 경험을 갖췄다. 같은 경찰대 출신으로 용산경찰서에서 근무한 위계관 변호사(변시 6회)도 경찰팀 소속이다. 경무관 출신 윤외출 고문과 총경 출신 윤희석 전문위원도 지평에 몸담고 있다.


YK는 경찰 전관 영입에 가장 적극적인 로펌으로 꼽힌다. 현재 경찰 출신 위원 80명과 변호사 19명 등 총 99명의 경찰 출신 인력이 재직 중이다. 조성철 변호사(36기), 이준혁·김형원 변호사(변시 6회), 김경태 변호사(변시 7회), 곽노주 변호사(변시 10회) 등 모두 경찰 수사 실무를 거친 인물들이다. YK는 지난해 '형사총괄그룹'을 출범시켜 검찰·경찰 전관이 함께 대응하는 체계를 구축했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 로펌의 파트너 변호사는 "'전경예우'는 이미 서초동의 오랜 트렌드이고 중수청 출범을 앞두고 이런 경향은 더욱 뚜렷해지고 있다"며 "로펌도 경찰을 원하고, 이에 부응해 변호사시험을 준비하는 경찰이 많아지면서 로펌의 경찰 전관 인재영입은 더욱 가속화할 것"이라고 했다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
변선진 기자 sj@asiae.co.kr
최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기