서울 학교 급식종사자, 올해부터 2년마다 '폐암' 검진 받는다

서울시교육청, 강북삼성병원 등 19개 협력병원과 업무협약

2년 주기 폐암 검진 정기 시행

서울 학교 급식종사자는 올해부터 2년마다 '폐암' 검진을 정기적으로 받게 된다.

5일 서울시교육청은 강북삼성병원 등 19개 협력병원과 업무협약을 맺고, '학교 급식종사자 폐암 검진 정례화'를 추진한다고 밝혔다.

이번 협약은 급식종사자의 근로환경에서 발생할 수 있는 폐암 등 질병을 예방하고, 조기에 발견·치료할 수 있는 체계적 검진 시스템을 구축하기 위해 마련됐다.

시교육청은 지난 2022년부터 2025년까지 전체 급식종사자를 대상으로 '일회성 폐암 검진'을 실시해왔다. 올해부터 폐암 검진이 정례화되면, 시교육청 소속 급식종사자 약 6470명은 출생연도에 따라 서울시 내 19개 협력병원에서 2년 주기로 폐암 검진을 받게 된다.

1차 검진에서 '폐암 의심' 이상 소견이 발견된 대상자는 본인 희망에 따라 2차 정밀 검진을 받을 수 있다.

폐암 검진의 전 과정은 시교육청 보건안전진흥원 및 협력병원을 통해 진행된다. 시교육청은 진흥원을 통해 모바일 문진을 통한 급식종사자의 건강상태 모니터링, 검진 대상자에 대한 병원 연계 및 검진비 지원, 검진 결과의 통합 관리 등을 수행한다. 협력병원은 검진 대상자에 대한 요건 확인 및 1차 저선량 흉부 CT 검사, '폐암 의심' 증상 소견자에 대한 2차 정밀검사, 검진 결과 상담 및 보고 등 학교 급식종사자의 폐암 검진 과정에 대해 협력하게 된다.





정근식 교육감은 "이번 협약은 모든 근로자가 안전한 일터를 만드는 계기가 될 것"이라며 "학교에서 일하는 근로자가 안심하고 일할 수 있는 건강한 환경을 만들어 나가는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

