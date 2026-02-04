"군민 건강 안심 지원" … 고성군, 설 연휴 비상 진료체계 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



경남 고성군은 다가오는 설 연휴 기간인 2월 14일부터 18일까지 응급실 과밀 상황을 대비하고 군민 불편을 줄이기 위해 「설 명절 비상응급대응주간」으로 지정하고, 보건소 비상 진료 대책상황실을 운영한다.

고성군청 전경.

연휴 기간 동안 고성군보건소는 군민들이 의료기관을 편리하게 이용할 수 있도록 비상 진료 대책상황실을 마련했다. 관내 병·의원 및 약국이 비상 진료에 참여하며, 강병원과 더조은병원이 24시간 응급실을 운영해 응급환자 진료를 담당한다.

비상 진료 대책상황실은 비상 진료 및 응급의료상황 모니터링을 위해 지역 응급의료기관 1개소, 응급의료시설 1개소, 공공보건기관 3개소, 병·의원 27개소, 약국 17개소 등 총 49개소가 비상 진료체계에 참여해 일반 환자의 병·의원 이용 및 의약품 구입 시 불편을 최소화할 방침이다.

설 연휴 기간에는 안정적 응급의료 강화 및 비상 진료를 위해 46개 병·의원 및 약국이 참여하여 각각 정해진 날짜에 운영할 예정이며 보건진료소 3개소는 운영 의료기관 수가 가장 적은 설 당일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

또한, 군 보건소는 연휴 동안 보건소 신속대응반 구성으로 대량환자 발생 시에는 도와 지역 응급정보센터 상황실 등 연락망 연계로 신속하게 상황에 대응할 방침이다. 필요시 중증 응급환자의 병원 선정 및 병원 간 전원 조정을 지원하고, 재난거점병원의 재난의료지원팀(DMAT)이 출동해 현장응급의료소를 설치하는 등 현장 응급의료지원도 준비되어 있다.

설 연휴 기간 중 문 여는 병·의원이나 약국 정보는 △129(보건복지 콜센터) △119(구급상황 관리 센터) △120(도 콜센터)을 통해 안내받을 수 있다.

또 △응급의료포털 △응급의료 정보제공 앱(App)과 고성군 밴드(SNS) 및 고성군청 홈페이지를 통해서도 관내 설 연휴 문 여는 병·의원 및 약국을 확인할 수 있다.





이을희 보건소장은 "설 명절을 맞아 군민과 귀성객 모두가 건강하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 비상 진료체계 운영에 만전을 기하고 있다"면서 "진료 공백이 없도록 보건소 및 의료기관, 약국과 협조체계를 공고히 해 군민 불편이 최소화되도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

